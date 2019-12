Willy van de Kerkhof heeft duidelijke voorkeur voor opvolging Van Bommel

PSV besloot trainer Mark van Bommel maandagochtend op straat te zetten.

Het besluit van de clubleiding van de Eindhovenaren komt niet als een verrassing voor clubicoon Willy van de Kerkhof, die tegenover Omroep Brabant spreekt van een onvermijdelijke beslissing. Als het aan de oud-middenvelder van ligt, wordt Louis van Gaal de opvolger van Van Bommel.

"Dit komt niet onverwacht. De ploeg heeft Mark volgens mij behoorlijk in de steek gelaten. Ik had nog wel een weekje willen wachten, om de situatie aan te kijken", stelt Van de Kerkhof, voor wie het niet telt dat Van Bommel een clubman is.

"Dat soort sentimenten tellen niet meer mee in het hedendaagse voetbal. Het is een zakelijke organisatie die je goed moet leiden. Als het bestuur vindt dat het op een andere manier moet en niet meer kan met de huidige trainer, moet je een keus maken. Triest voor Mark van Bommel."



Harrie Timmermans, voorzitter van de supportersvereniging van PSV, sluit zich aan bij Van de Kerkhof. "Mark is een held van de club. Als er iemand is die de supporters succes gunnen, dan is hij het wel."

"Maar vanwege de resultaten was dit ontslag misschien wel onvermijdelijk", zegt Timmermans in gesprek met het Algemeen Dagblad. Het besluit van de clubleiding van PSV komt niet echt als een verrassing na de 3-1 nederlaag tegen .

"Ik hield m'n telefoon vandaag toch wat extra in de gaten. De voetbalwereld heeft een paar voorspelbare patronen. Na een paar nederlagen komt er altijd discussie over de trainer. Dat zie je ook bij PSV, al duurt het bij ons vaak wat langer dan bij andere clubs."

"Maar het is gewoon de keiharde realiteit als de resultaten uitblijven", stelt Timmermans. PSV maakt maandagmiddag bekend wie tijdelijk de opvolger wordt van Van Bommel. Hoofd jeugdopleiding Ernest Faber lijkt daarvoor de meest logische optie.

Van de Kerkhof ziet graag Van Gaal daarna als trainer naar Eindhoven komen, al liet de 68-jarige oefenmeester eerder dit jaar weten dat hij met pensioen is. Jack van Gelder wijst op Twitter tevens naar Van Gaal: "Ooit samen bij . Zal Gerbrands Van Gaal gaan benaderen?"