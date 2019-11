Willian wil contract verlengen ondanks interesse Barça

De Braziliaanse aanvaller wordt in Londen gezien als voorbeeld voor de jonge aanvallers. Chelsea heeft de gesprekken over een nieuw contract geopend.

Willian wil zijn contract bij graag verlengen ondanks interesse van . Vertegenwoordigers van de Braziliaan zijn in gesprek met de clubleiding over een nieuw contract.

In januari kan de 31-jarige naar eigen wens praten met andere clubs aangezien zijn contract van 125.000 euro per week in de zomer van 2020 afloopt, dus Barcelona volgt de situatie met belangstelling.

De duur van Willian's nieuwe contract kan een spelbreker zijn aangezien de club in het verleden geen contracten van langer dan een jaar uitdeelt aan spelers die de dertig zijn gepasseerd.

Voor David Luiz en Olivier Giroud werd de afgelopen jaren echter gebroken met die regel, dus uitgesloten is het niet. Zeker niet omdat Willian nog wekelijks basisspeler is bij the Blues.

André Cury, Barcelona's vertegenwoordiger in Brazilië, en Eric Abidal, technisch directeur, hebben een goede relatie met het management van Willian. De club deed in 2018 al een aanbieding, maar kwam toen niet tot een akkoord.

"Het enige serieuze aanbod om Chelsea te verlaten kwam vorig jaar van Barcelona, na het WK", bevestigde Willian dat verhaal aan DAZN. "Barcelona deed een bod en Chelsea wees het af."

"Dat was de enige keer dat ik een voorstel met mijn familie moest bespreken, want we hebben het goed naar ons zin in Londen. Er waren dus diverse factoren die me hier hebben gehouden."

Trainer Frank Lampard zei onlangs nog dat hij hoopt dat Willian ook komend jaar behouden blijft op Stamford Bridge, want de Braziliaan heeft zijn beste vorm hervonden onder leiding van zijn oud-ploeggenoot.

"Ik kan niet zeggen dat het een no-brainer is omdat ik niet betrokken ben bij de geldzaken, maar iedereen ziet hoezeer ik op hem vertrouw en wat hij levert."

Willian heeft zelf ook al gesproken over zijn toekomst. Tegenover Esporte Interativo zei hij dat het zijn voorkeur heeft om bij de Londenaren te blijven. "Ik ben heel gelukkig hier."

"Mijn contract loopt aan het einde van het seizoen af, maar ik ben gelukkig en hoop te mogen blijven", aldus Chelsea's nummer 10, die ook gelinkt werd aan het van Maurizio Sarri.

Goal weet echter dat Christian Eriksen bovenaan de lijst staat in Turijn, dus van een overgang naar zijn oude trainer gaat het naar alle waarschijnlijkheid niet komen voor Willian.

Chelsea is tegelijkertijd bezig met contractverlengingen voor Tammy Abraham, Fikayo Tomori, Reece James en Tino Anjorin. Pedro en Giroud lijken voorlopig niet op een nieuwe aanbieding te hoeven rekenen.

Ook Barcelona's clubwatcher Ignasi Oliva Gispert en Juventus-correspondent Romeo Agresti hebben meegewerkt aan deze productie.