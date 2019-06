Willian vervangt geblesseerde Neymar op de Copa América

De buitenspeler van Chelsea breekt zijn vakantie in Israel af om samen met zijn landgenoten deel te nemen aan de Copa América.

Willian werd in eerste instantie buiten de selectie gehouden door bondscoach Tite, maar komt nu toch in beeld omdat Neymar met een gescheurde enkelband af moest haken. De ster van werd woensdag in een vriendschappelijk duel met Qatar geraakt op het gewricht en moest het met 2-0 gewonnen duel al na 21 minuten staken.

Een dag later volgde de mededeling dat hij het toernooi gaat missen, want hij is vermoedelijk zes weken uitgeschakeld. Neymar keert terug naar Frankrijk, waar hij een rolletje gaat spelen in de opening van het WK voor Vrouwen, dat vrijdagavond van start gaat. Bondscoach Tite had vervolgens de keuze tussen Lucas Moura ( ), Vinicius Junior ( ) en Willian, waarbij de laatste dus de voorkeur krijgt.

Hoewel hij in eerste instantie dus niet bij de 23-koppige selectie zat, zal de dertigjarige vleugelaanvaller toch geen aanpassingstijd nodig hebben. Hij debuteerde in 2011 al voor de Goddelijke Kanaries en heeft inmiddes 65 interlands op zijn naam staan. Daarin was hij goed voor acht treffers. Willian speelde al twee WK's.

Alleen Dani Alves (107) en Thiago Silva (78) hebben meer interlands op hun naam staan in de huidige groep van Brazilië, waar ook Ajacied David Neres voor is opgeroepen. Brazilië trapt het Zuid-Amerikaanse kampioenschap in eigen land op 14 juni af tegen Bolivia. Ook Venezuela en Peru zijn ingedeeld in dezelfde poule.