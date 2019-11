Willian krijgt advies: "Juventus zou ideaal voor hem zijn"

Juventus zou de ideale bestemming zijn voor Willian, zo stelt Mircea Lucescu, zijn voormalige trainer bij Shakhtar Donetsk.

Willian zit in het laatste jaar van zijn contract op Stamford Bridge en op 31-jarige leeftijd wordt hij in verband gebracht met een vertrek uit West-Londen.

Lucescu kent de aanvallende middenvelder goed, nadat hij zes jaar met hem samenwerkte bij Shakhtar waarin ze vier keer landskampioen wonnen en eenmaal beslag legden op de UEFA Cup. Willian vertrok in 2013 uit Oekraïne en na een korte periode bij Anzhi Makhachkala sloot hij zich in augustus 2013 aan bij the Blues .

In gesprek met Tuttosport zegt Lucescu: "Het contract van Willian bij loopt af. Het zou goed voor hem zijn om na al die jaren in Londen te veranderen. I Bianconeri zou ideaal voor hem zijn."

Een factor die een overstap naar Turijn kan bemoeilijker is de aanwezigheid van Maurizio Sarri, over wie Willian vorig seizoen niet verzekerd was van een basisplaats.

zou ook interesse hebben in zijn diensten en in 2018 werd een bod van hen afgewezen door Chelsea. De 69-voudig international sprak onlangs ook over een mogelijke terugkeer naar Brazilië om zich te voegen bij Corinthians, was hij zijn loopbaan begon.

"Als ik moet terugkeren naar Brazilië, zou ik graag weer bij Corinthians spelen", vertelde hij aan DAZN . "Het vertegenwoordigt veel, ik ben daar geboren en getogen. Mijn voetbalcarrière begon daar toen ik negen was, ik heb mijn hele jeugd daar doorgebracht."

"Ik ben een Corinthians-fan sinds ik klein was, zelfs voordat ik daar speelde. Mijn familie is ook een fan van de club."