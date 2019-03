Willian: "Ik wil natuurlijk voor deze club spelen"

Willian heeft zijn wens uitgesproken om langer bij Chelsea te blijven, maar wacht nog op een aanbod van een nieuw contract.

Zoals de zaken er nu voorstaan wordt de Braziliaanse aanvallende middenvelder in de zomer van 2020 transfervrij. In veel opzichten is zijn situatie hetzelfde als ploeggenoot Eden Hazard. De Belg loopt ook volgend jaar zomer uit zijn contract en wordt sterk in verband gebracht met een transfer.

Willian heeft de laatse tijd ook veelvoudig gesproken over een transfer, waar en Paris Saint-Germain naar verluidt bij de clubs horen die interesse hebben in de dertigjarige. Hij heeft toe onzeker te zijn om wat de toekomst zal brengen, maar hoopt zijn zesjarige dienstverband in West-Londen te verlengen.

"Ik heb nog een contract voor een jaar, maar ik wil natuurlijk voor deze club spelen", vertelt Willian in gesprek met de Evening Standard . "Ik weet niet of ze me willen, maar natuurlijk wil ik hier doorgaan."

"Deze club is heel speciaal voor mij. Ik heb hier titels gewonnen, ik heb de affectie van de fans en van de mensen die bij de club werken. Ik voel me aangenaam om te blijven. Ik ben gelukkig als ik speel en doelpunten maak."

Willian is dit seizoen opnieuw een belangrijke speler voor geweest. In 46 wedstrijden heeft de Zuid-Amerikaan twaalf keer gescoord en gaf hij acht assists. Hij vond tijdens het seizoen 2017/18 dertien keer het net in alle competities, waardoor hij dit seizoen dichtbij een persoonlijk record is.

Chelsea kent een lastig seizoen onder Maurizio Sarri, maar strijd nog mee om de bovenste vier plaatsen in de Premier League. The Blues staan momenteel zesde, met drie punten minder dan nummer vier .

De ploeg staat ook in de kwartfinale van de , waarin een dubbele confrontatie wacht met Slavia Praag, en succes in het toernooi zou een alternatieve route zijn richting de .