Willian: "Ik hoop dat er nog driehonderd zullen volgen"

Willian lijkt open te staan voor een nieuw contract bij Chelsea, daar zijn huidige verbintenis aan het einde van het seizoen afloopt.

De Braziliaan maakte in augustus 2013 voor 35 miljoen euro de overstap van Anzhi Makhachkala naar en speelde onlangs zijn 300ste wedstrijd voor the Blues .

Op de officiële website van zijn werkgever blikt Willan terug op zijn tijd in Engeland tot dusver: "Ik heb altijd geloofd dat ik zoveel wedstrijden kon spelen. Ik moest het geloven. Het is moeilijk om dit aantal te bereiken, vooral als je voor een grote clubs als Chelsea speelt. Er zijn heel veel spelers die vechten voor dezelfde positie. Het was een uitdaging voor mij."

"In het voetbal moet je jezelf elke dag bewijzen, in elke wedstrijd. Als je daarmee stopt, moet je stoppen met spelen. Je moet het ook aan jezelf bewijzen, Ik heb dat gedaan. Ik ben hier al zes jaar. Ik heb verschillende managers, verschillende spelers in de selectie gehad en ik bewees elke trainingssessie, elke wedstrijd, dat ik vele, vele jaren voor deze club kan spelen."

"Ik dnek dat ik enorm verbeterd ben. Je kunt van elke wedstrijd leren. Na elke wedstrijd vraag je jezelf af: 'Wat heb ik goed gedaan, wat heb ik niet goed gedaan?' Ik wil altijd blijven verbeteren. Nu ben ik erg trots dat ik dit aantal bereikt heb en ik hoop dat er nog driehonderd zullen volgen!"

De 69-voudig Brazilaans international werd twee keer landskampioen met Chelsea en won de , League Cup en afgelopen seizoen de . "Het is ongelooflijk om dit aantal wedstrijden voor deze club te behalen. Het was mijn droom om voor Chelsea te spelen. Ik heb altijd al voor deze club willen spelen."

"Ik had deze genegenheid bij deze club toen ze een aanbod voor me hadden toen ik voor Shakhtar Donetsk speelde. Ik begon de wedstrijden te kijken en werd fan van dit team. Ik hield van de naam 'Chelsea'. De kleur blauw en toen kreeg ik de kans om op Stamford Brigde te spelen met Shakhtar."

"Als ik stop met spelen, zal mijn naam in de boeken staan. Niemand kan het wegstrepen. Daar ben ik trots op."