Willian: "Ik denk dat Chelsea dit seizoen enkele titels kan winnen"

Willian kijkt met vertrouwen naar het seizoen bij Chelsea en denkt dat de club dit seizoen een aantal prijzen kan winnen.

Vanwege een transferverbod konden the Blues afgelopen zomer geen zaken doen op de transfermarkt. De nieuwe manager Frank Lampard zal dit seizoen daarom een groot beroep doen op enkele jeugdspelers.

"Ik denk dat dit seizoen enkele titels kan winnen", vertelt Willian in gesprek met Sky Sports . "Ik weet dat het dit seizoen moeilijk zal zijn om titels te winnen, zoals gewoonlijk, het is altijd moeilijk."

"Het is moeilijk als je spelers zoals David Luiz en Eden Hazard verliest, maar we hebben hier een aantal getalenteerde jonge spelers die enorm kunnen verbeteren en ik de toekomst bij de beste spelers in de competitie kunnen behoren. Ik denk dat we een geweldig team hebben."

"Maar Chelsea is een grote club en de last van dit shirt is zwaar. Wanneer Chelsea een competitie ingaat, gaan we erin om te winnen. Het maakt de spelers niet uit, het maakt de coach niet uit. Elk jaar willen we iets winnen en ik denk dat we dat dit jaar opnieuw kunnen doen."

Willian is van mening dat Lampard de juiste man is om Chelsea te leiden. "Het is goed om met hem samen te werken. Hij is een geweldige man. De kwaliteit van de training is goed. Natuurlijk moeten we wat tijd krijgen om aan te passen. Het is een nieuw profiel, een nieuwe filosofie, maar ik denk wat we ons zullen aanpassen."

De Braziliaan kwam tot dusver in drie Premier League-wedstrijden als invaller binnen de lijnen en wacht nog op zijn eerste doelpunt en assist van het seizoen. "Ik had een blessure toen ik op de Copa América was en ik had wat tijd nodig om te herstellen, maar nu ben ik honderd procent. Ik moet hard blijven trainen en wanneer ik mag spelen, moet ik goed spelen."

Chelsea komt na de interlandbreak zaterdag weer in actie in de Premier League als het op bezoek gaat bij .