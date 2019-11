Williams bewijst dat Solskjaer jeugdspelers niet tegenhoudt - hij beschermt ze

De 19-jarige verdediger lijkt op de vleugel een betere optie dan Ashley Young of Luke Shaw, maar Manchester United is voorzichtig met hem.

Al vanaf de dag dat Ole Gunnar Solskjaer een vast contract kreeg bij , wordt er rond Old Trafford gezegd dat de club teruggaat naar z'n roots.

Onder leiding van één van de helden van het team dat in 1999 de treble pakte, zou de focus op jonge Britse spelers komen te liggen. Spelers uit eigen jeugd zouden meer kansen krijgen.

Tot nu toe is dat een halve waarheid gebleken.

De komst van Harry Maguire, Daniel James en Aaron Wan-Bissaka in de zomer waren allemaal in lijn met die gedachte.

Alledrie maken ze een goede eerste indruk en door hen ziet de nieuwe wervingsstrategie eruit als een groot succes, vergeleken met de eerste transferperiodes onder vice-voorzitter Ed Woodward. Toen waren sommige grote aankopen een enorme flop.

De Engelse Declan Rice en Jadon Sancho zijn nog steeds topprioriteiten voor de komende twee 'windows'. In theorie zou binnen afzienbare tijd dus meer dan de helft van het eerste elftal jong en Brits kunnen zijn.

Vanuit sommige hoeken is er echter kritiek op de andere bedoeling van Solskjaer, namelijk om spelers uit eigen jeugd de kans te geven een basisplek af te dwingen.

Hoewel daar een kern van waarheid in zit, is die kritiek toch iets te kort door de bocht.

De sfeer op Old Trafford is momenteel nogal miserabel. United staat slechts tiende in de Premier League, tien punten achter de top vier.

Daarom zou de focus op eigen jeugd nu niet alleen een grote gok zijn, het zou ook destructief zijn voor zowel de vooruitzichten op korte termijn als de carrièreontwikkeling van jonge en kwetsbare talenten.

Donald Love, Tyler Blackett en Cameron Borthwick-Jackson zijn allemaal meer geschikt om elders te spelen, maar dat is niet omdat ze van eerdere managers geen speeltijd kregen. Het moeten verdragen van de ordelijke acties van Louis van Gaal zal hen niet hebben geholpen om zich op een positieve manier te ontwikkelen.

Een jonge speler kan kwetsbaar zijn als hij zich een weg baant naar de professionele voetbalwereld. Een eigenzinnige veteraan kan na een slechte wedstrijd zijn schouders ophalen en erop vertrouwen dat het bij die ene slechte prestatie blijft.

Een jeugdspeler is, zeker in het huidige tijdperk met social media, echter maar één zwak optreden verwijderd van doodsbedreigingen. Het is daarom eenvoudig te verklaren waarom jonge talenten een kans geven nu niet meer zo makkelijk is als voorheen.

In dat opzicht behandelt Solskjaer zijn talentvolle spelers op de juiste manier.

Mason Greenwood wordt bestempeld als de beste goaltjesdief van de club, dus het kan logisch lijken om hem een halfuur voor tijd in het veld te brengen als United een doelpunt nodig heeft.

Een 17-jarige jongeling verdient echter niet de druk om als een soort redder voor de leeuwen te worden gegooid.

James Garner is een veelbelovende speler, maar hij zal niet veel leren als hij regelmatig wordt overlopen door sterkere en meer ervaren middenvelders, terwijl hij Fred om hulp vraagt.

Men moet niet vergeten dat van de Class of '92 alleen Ryan Giggs en Phil Neville als tieners al een basisplek hadden. Paul Scholes vestigde zich pas echt toen hij bijna 22 jaar was.

Vertrouwen tonen in jonge spelers en hun talent, maar ze niet als een snelle oplossing beschouwen, is op de lange termijn de verstandigste benadering.

Brandon Williams is een goed voorbeeld van een speler uit eigen jeugd die profiteert van zo'n voorzichtige aanpak.

De veelzijdige verdediger is rechtsbenig, maar hij is een goed alternatief gebleken voor Ashley Young en Luke Shaw op de linksbackpositie. Toch laat Solskjaer hem nog niet in de Premier League spelen.

Williams speelde goed tegen in de League Cup en hij is een zeldzaam lichtpuntje in een tot nu toe saaie -campagne. Afgelopen weekend tegen kreeg Young weer de kans en die maakte, zoals verwacht, weinig indruk.

Young's beperkingen zijn duidelijk. Als omgeschoolde vleugelspeler probeert hij plichtsgetrouw zijn taak te voldoen, terwijl het eigenlijk te laat is om daarvoor de vereiste norm te leren. Shaw is om wat voor reden dan ook niet fit genoeg om zijn potentieel te vervullen.

Tegen Chelsea hield Williams de eveneens 19-jarige Callum Hudson-Odoi in bedwang en hij demonstreerde een aanvallende intentie met zijn rechtervoet die de club niet meer heeft gezien sinds Denis Irwin de positie invulde.

Williams is sneller dan zowel Shaw als Young en hij lijkt de hele wedstrijd op topsnelheid te kunnen presteren. In combinatie met zijn technische kwaliteiten is het talent nu een aantoonbaar betere keuze voor United.

Behalve in de context van een tot nu toe zeer pijnlijk seizoen in de Engelse competitie.

Maar donderdagavond, als Partizan op bezoek komt in de Europa League, zal de druk weer veel minder zijn. Opnieuw een ideale gelegenheid voor Williams om meer ervaring op te doen, buiten de meedogenloze Premier League-omgeving.

De grootste zwakte van Manchester United is het middenveld. Totdat die middelste linie wordt aangepakt, is er weinig creativiteit om goals te maken en is de defensieve bescherming onvoldoende. Het zal daardoor een worsteling blijven om goede resultaten te boeken, tenzij de coaching voldoende verandert of in januari de juiste spelers worden gehaald.

Er valt niets te winnen als je nu veel jeugdspelers inzet, in een wanhopige poging om het tij te keren.

In dat opzicht kun je concluderen dat Solskjaer de United-jeugdspelers niet tegenhoudt. Hij beschermt ze alleen maar.