Willems verkast en neemt 'schat aan ervaring' mee naar Premier League

Jetro Willems maakt de overstap van Eintracht Frankfurt naar Newcastle United.

Beide clubs melden vrijdagavond via de officiële kanalen dat de linksback een seizoen lang wordt verhuurd aan de club uit de Premier League. In de deal is een optie tot koop opgenomen. "Jetro brengt een schat aan ervaring met zich mee de kleedkamer in. Ik ben heel blij om hem hier te hebben", aldus trainer Steve Bruce van Newcastle.

"Hij heeft op het hoogste niveau gespeeld en is een geboren linkspoot, waardoor we een sterke optie erbij hebben aan de linkerkant", voegt Bruce daaraan toe.

Fredi Bobic, sportief directeur van Frankfurt, legt uit waarom Willems tijdelijk naar Engeland verhuist. "Jetro was twee seizoenen lang een vaste waarde, maar was de laatste tijd niet meer tevreden over zijn perspectief bij ons. Daarom hebben wij zijn wens om te vertrekken ingewilligd."

"Ik was hier een paar jaar geleden toen Georginio Wijnaldum hier nog speelde. Ik vond de sfeer in het stadion toen echt geweldig. Dat was echt een heel fijne ervaring. Het was een beetje zoals toen ik nog in Nederland speelde. Ik heb het geluk dat de supporters me altijd goed behandelen, waar ik ook kom. Het was heel speciaal, want de Premier League is een grote competitie. Om dan zulke fans te hebben is echt geweldig", aldus Willems op de website van the Magpies .

Mocht Willems over een jaar definitief overstappen naar Newcastle, dan profiteren en daarvan mee. De voormalige werkgevers van de linksback hebben in het verleden een doorverkooppercentage van respectievelijk drie en twee procent bedongen. Willems maakte voor ruim een miljoen euro de overstap van Sparta naar PSV, dat hem enkele jaren later voor zeven miljoen euro aan Frankfurt verkocht.