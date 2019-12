Willems overladen met positieve reacties na goudeerlijke tweet

Newcastle United boekte zondagmiddag een zeer belangrijke overwinning in de onderste regionen van de Premier League.

The Magpies zegevierden op eigen veld met 2-1 over directe concurrent en zijn inmiddels op de ranglijst terug te vinden op een verdienstelijke tiende plaats. Jetro Willems speelde namens de gehele wedstrijd, maar is na afloop allesbehalve tevreden over zijn eigen optreden.

De 25-jarige Willems maakte vanmiddag de negentig minuten vol en speelde zo alweer zijn dertiende competitiewedstrijd dit seizoen voor Newcastle United. De voormalig 'er is als linkerwingback een vaste waarde in het 5-4-1-systeem van manager Steve Bruce en maakte recentelijk indruk met onder meer een doelpunt tegen . Tegen Southampton kende hij echte een mindere beurt.

Willems completeerde slechts 24 van de 37 passes die hij verstuurde: een slagingspercentage van 67,6 procent. Van de veldspelers die tegen Southampton begonnen bij Newcastle United noteerden alleen centrumverdediger Paul Dummett (61,7 procent) en centrumspits Joelinton (57,1 procent) een lager slagingspercentage.

De linkspoot had verreweg de meeste balcontacten van alle Newcastle United-spelers (73) en kon verdedigend ook degelijke cijfers overleggen, met onder meer acht gewonnen duels (van de tien).

Toch is Willems na afloop opvallend kritisch op zichzelf. "Vandaag was het niet echt mijn dag, maar ik ben een mens en we hebben gewonnen, dus ", tweet de Nederlandse verdediger vlak na het laatste fluitsignaal schuldbewust.

De goudeerlijke tweet van Willems kan op veel waardering rekenen onder zijn volgers: veruit het grootste deel van de reacties is positief. "Je bent een van onze beste spelers dit seizoen. Iedereen heeft wel eens een mindere dag", is momenteel het meest gelikete bericht op de tweet van Willems.