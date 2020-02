Willems houdt deur op een kier: "Of ik hier terugkeer? Ja, waarom niet"

Voor Jetro Willems sloeg vorige maand het noodlot toe in de thuiswedstrijd van Newcastle United tegen Chelsea.

De linksback liep een zware knieblessure op en moet nog minstens acht maanden revalideren. Een terugkeer in het shirt van Newcastle lijkt hierdoor uitgesloten, al is Willems daar zelf nog niet zo zeker van.

De verdediger is eigendom van , dat hem tot het einde van deze jaargang verhuurt aan the Magpies. Willems kijkt met de Evening Chronicle terug op het noodlottige moment in het duel met .

"Hoe ik de situatie het beste kan omschrijven? Vreemd, het was een erg vreemde gewaarwording." De ex- 'er ging neer na een duel met Callum Hudson-Odoi.

De aanvaller van Chelsea heeft inmiddels excuses aangeboden, al is dat volgens Willems niet nodig. "Er was niemand in de buurt, niemand die mij geraakt heeft."

De vleugelverdediger wist meteen dat het foute boel was. "Ik ken mijzelf en mijn lichaam goed genoeg. Een zware kwetsuur herken ik meteen. Ik hoorde iets kraken en had gelijk enorm veel pijn."

Willems was niet direct bezig met een maandenlange absentie. "Maar je voelt de pijn en weet dat het een ernstige kwestie is." De knieoperatie bracht de nodige nervositeit met zich mee. "Maar het ging gelukkig heel snel, in iets van vijftig minuten ofzo."

De toekomst van Willems lijkt buiten Newcastle te liggen. De Engelsen kunnen hem deze zomer voor circa vijftien miljoen euro definitief overnemen van Frankfurt, maar het is niet aannemelijk dat deze optie wordt gelicht. De flankspeler houdt de deur echter op een kier.

"We zullen in de komende maanden zien wat er gaat gebeuren, ik heb nog niet met Newcastle gesproken. Dat zou ik overigens wel heel graag willen. Ik wil niet dat mijn tijd bij de club op deze manier eindigt. Of ik hier volgend jaar terugkeer? Ja, waarom niet?"