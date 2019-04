Willem van Hanegem voorziet landstitel Ajax: "Geloof me: 'hij is heel goed'"

Willem van Hanegem roept al heel het seizoen dat zich aan het einde van de rit landskampioen van Nederland zal noemen en de 3-1 overwinning van zondag op koploper versterkt het gevoel van de oud-voetballer. "PSV heeft een prachtige kans om de competitie te beslissen zelf laten liggen", luidt het oordeel van de trainer in ruste maandag in zijn column in het Algemeen Dagblad .

In de optiek van Van Hanegem had Mark van Bommel na 1-1 van Luuk de Jong en de rode kaart voor Noussair Mazraoui aanvallend moeten wisselen en Ajax meteen het idee moeten geven dat het een verloren wedstrijd speelde. "Maar je zag de twijfel aan de zijkant, je zag de twijfel in het veld. En opeens stond het 2-1. En dan denken ze in Eindhoven vast nog wel even aan twee momenten waar een balletje breed voldoende was geweest voor een doelpunt. Zoals bij die wilde uithaal van Steven Bergwijn. Achteraf heel duur allemaal."



Van Hanegem vond de overtreding van Daniel Schwaab op David Neres voorafgaand aan de rake penalty van Dusan Tadic 'een heel onhandige actie' van de PSV'er. "Neres was heel erg op zoek naar een buitenkansje. En als je 'm dan toch geeft, had Luuk de Jong er misschien ook wel eentje verdiend", meent de Kromme . "Dat Bjorn Kuipers zelf geen penalty gaf aan Neres, begreep ik dus goed."



Van Hanegem omschrijft de eerste helft als 'niet om aan te zien' en hoopte dat tijdens de krachtmeting in de Johan Cruijff ArenA een of meerdere spelers erbovenuit zouden steken. "Dan kom ik toch weer op Frenkie de Jong. Eerst mocht je hem niet uitstekend vinden, toen vond iedereen het een geweldenaar en nu proef ik hier en daar dat mensen zoeken naar voorbeelden waaruit blijkt dat hij toch niet zo goed is als we dachten. Nou, geloof me: hij is heel goed."