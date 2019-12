Willem van Hanegem vol cynisme over Feyenoord: "Die vind ik echt geweldig"

Willem van Hanegem is hard in zijn oordeel over Feyenoord-doelman Nick Marsman.

Hij zag er donderdag tegen (3-2 nederlaag) bij twee Portugese doelpunten niet goed uit. De oud-trainer van de Rotterdamse club ziet daarnaast de nodige verbeterpunten bij aanvoerder Steven Berghuis en Orkun Kokcü. Laatstgenoemde zou in de optiek van Van Hanegem veel vaker gecorrigeerd moeten worden door zijn ploeggenoten van .

"Die vind ik echt geweldig, ik kan niet zien dat hij de derde keeper is", zegt Van Hanegem met gevoel voor cynisme over Marsman bij Goedemorgen van FOX Sports .

"Ik weet niet wat hij aan het doen was tegen FC Porto. Een week eerder (na het uitduel met , red.) hoorde ik nog dat hij niet meer uit de basis zou weggaan." Volgens de trainer in ruste is die uitspraak van Marsman schromelijk overdreven. "Vitesse schoot zes ballen tegen hem aan, het zat niet tegen."

Ook Berghuis wordt kritisch benaderd door Van Hanegem, die de aanvaller overigens wel een goede speler vindt. "Hij wordt er goed voor betaald en moet daarom de kar trekken. Hij heeft toch veel meer in huis?"

"Op deze manier wordt het halen moeilijk, al heeft hij die potentie wel." De voormalige coach van Feyenoord ziet een groot minpunt in het spel van Berghuis. "Als hij het niet naar zijn zin heeft, dan geeft 'ie iemand een schop."

Volgens Van Hanegem speelt Kokcü 'bij vlagen heel aardig'. "Het probleem is alleen dat hij steeds de bal wil hebben", legt De Kromme de vinger op de zere plek. "En er is niemand die hem corrigeert in het veld, terwijl dat wel moet gebeuren."

"Ik word niet beter van trainers, die maken van mij geen betere speler. Je kan toch zien dat Kokcü niet steeds de bal moet hebben." Van Hanegem vergelijkt de jonge Feyenoord-middenvelder met -collega Mohamed Ihattaren. "Dat is een van de beste Marokkaanse spelers die ik ooit gezien heb, maar dat is geen vrijbrief om een beetje te hobbelen."

Van Hanegem zet tot slot vraagtekens bij de houding van trainer Dick Advocaat, die na het uitduel met Vitesse van vorige week zondag opvallend positief was over zijn spelers. "Moet ik dan zeggen dat hij gelijk heeft?", vraagt de analist zich hardop af. "Ik ga niet zeggen dat ik bij Feyenoord de hand van Advocaat zie. Als het niet goed is, is het niet goed. Dan ga ik niet in de media zeggen dat het wél goed is."