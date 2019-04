Willem van Hanegem ontkent: "Ik ben gewoon een wedstrijd aan het kijken"

FC Den Bosch heeft Willem van Hanegem benaderd om de nieuwe hoofdtrainer te worden.

De 75-jarige ex-trainer van onder meer en bekeek vrijdagavond de uitwedstrijd van de Bossche club bij Kerkrade (0-2) vanaf de tribune in het Parkstad Limburg Stadion.

"Donderdag is hij benaderd en hij zei niet direct nee", vertelde perswoordvoerster Esther Bal aan Omroep Brabant . "Maar Willem wilde graag eerst de ploeg zien voetballen en daarom is hij vrijdagavond in Kerkrade om de ploeg te bekijken." Dat deed de Kromme in gezelschap van onder meer clubicoon Wim van der Horst, die de oud-Feyenoorder heeft gepolst voor de tijdelijke baan, en manager voetbalzaken Bert Ruijsch.



"Ik ben hier met mijn oude maat Wim van der Horst gewoon eens een wedstrijd aan het bekijken. Ik coach van Den Bosch? Ja, Wim zit me nu lachend aan te kijken. Maar dat is niet aan orde. Of ik het in de toekomst uitsluit? Haha, ja, dat denk ik wel", verzekerde Van Hanegem echter aan het Algemeen Dagblad .



Afgelopen week ontsloeg trainer Wil Boessen. Voor de naderende Keuken Kampioen Play-Offs wordt druk gezocht naar een nieuwe trainer in Den Bosch. De Bossche club zoekt een trainer die welwillend staat tegenover een klus van een dikke maand en kijkt nog niet naar het volgend seizoen.



"Als het elftal hem bevalt blijft hij de rest van het seizoen en doet hij ook de nacompetitie", verzekerde Johan Derksen bij Voetbal Inside . "Ik kan me voorstellen dat Willem niet iedere week naar Den Bosch heeft gekeken. Hij wil ze even aan het werk zien. Na de wedstrijd neemt hij een beslissing. De competitie is afgelopen, maar de nacompetitie is heel bepalend voor Den Bosch. Ik denk overigens dat Kakhi Jordania hem betaalt, want Den Bosch zal dat niet kunnen."