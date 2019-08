Willem van Hanegem: "Hij is straks een serieuze kandidaat voor Oranje"

Willem van Hanegem vindt de behoefte aan rust 'in nota bene augustus' overdreven.

Daarmee verwijst de Kromme naar de Nederlandse clubs die afgelopen weekeinde vanwege hun Europese aspiraties niet in actie hoefden te komen. "Ik denk ook dat commerciële televisiebelangen inmiddels een veel grotere rol spelen dan het meedenken met de spelers en de clubs", zo stelt de oud-voetballer maandag in zijn column in het Algemeen Dagblad .

'Eind september pakken ze op de commerciële zender lekker uit met wedstrijden van die vier clubs. en hadden natuurlijk makkelijk kunnen spelen afgelopen weekeinde. Topspelers zijn niet anders gewend."

Van Hanegem hoopt hoe dan ook dat alle clubs de groepsfase van de of halen, met Feyenoord in het bijzonder. De ploeg van Jaap Stam won het eerste duel met Hapoel Beer Sheva met 3-0.

"Feyenoord moet in Israël niet met de instelling het veld opstappen om alleen te overleven richting de poulefase", benadrukt Van Hanegem. "Feyenoord moet stappen zetten, de lijn van de leuke thuiswedstrijd tegen Hapoel Beer Sheva doortrekken. Die Edgar Ié lijkt mij een bruikbare speler, Leroy Fer speelde zelfs uitstekend en ik denk dat Rick Karsdorp straks een serieuze kandidaat voor Oranje is, als hij topfit is."

De kans is groot dat Feyenoord zich in de slotfase van de zomerse transfermarkt nog versterkt. De Argentijn Marcos Senesi is nog op weg naar De Kuip. "Als ik mensen hoor zeggen dat hij vergelijkbaar is met Lisandro Martinez van , dan kijk ik daar wel naar uit. Eric Botteghin, daar kun je natuurlijk niet meer een heel seizoen mee aankomen. Senesi, een soort Daniel Passarella in Rotterdam, het zou mooi zijn."