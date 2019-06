Willem van Hanegem: "Depay weet zelf ook wel dat het helemaal niks was"

Willem van Hanegem hoopt dat media en analisten richting het EK van volgend jaar zomer scherp blijven benoemen hoe het echt zit rondom de prestaties van het . "Dat is echt de enige manier om beter te worden." Hij was erover verbaasd dat Pierre van Hooijdonk zondag bij de NOS Oranje 'een beetje slecht' vond. "Dan moet hij eerlijk zijn, Oranje was tegen Portugal ronduit slecht. Zeg dat gewoon."

"Fernando had wel door hoe je Oranje moet bestrijden. Frenkie de Jong geen enkele ruimte geven en heel kort zitten op Memphis Depay, die als een soort kapstok moet fungeren zoals dat tegenwoordig heet. Dan krijgen wij het meteen heel moeilijk", analyseert Van Hanegem dinsdag in zijn column in het Algemeen Dagblad . "De Jong kon het spel niet versnellen. Dan komt Marten de Roon in balbezit en daar liggen zijn kwaliteiten niet."



"Depay liet zich keer op keer aftroeven en dat betekende dat alle spelers die wilden bijsluiten weer in de remmen moesten en weer achteruit moesten sprinten. Het zag er allemaal niet best uit, ook al omdat de twee buitenspelers zwak speelden." Van Hanegem blijft hoe dan ook geloven in De Jong, Babel en Bergwijn. "En Depay liet het eerder tegen Duitsland en Frankrijk wél zien. Dit toernooi niet, helemaal niet zelfs. Maar dat kan."



"Hij weet zelf ook wel dat het helemaal niks was." Van Hanegem weet dat niet iedereen lovend is over Denzel Dumfries. "Maar die gozer gaat gewoon een goede rechtsback worden. Hij heeft de juiste mentaliteit en is fysiek ijzersterk. De hebben we dus niet gewonnen, maar dat is geen ramp. We weten nu, een jaar voor het EK, waar we nog aan moeten werken. Maar blijf kritisch en hou eindelijk eens op met dat gezanik over 'kijk eens waar we vandaan komen'."