Willem II wil 'beslissend' zijn in titelstrijd: "Ze hebben het mentaal zwaar"

Voor PSV vormt Willem II komende donderdag in Tilburg de volgende horde in de titelstrijd en de Tilburgers zijn ambitieus.

De Eindhovenaren hebben het de laatste tijd niet altijd even gemakkelijk en dat is bij de komende opponent niet onopgemerkt gebleven. Renato Tapia stelt in gesprek met De Telegraaf dat de wedstrijd in het Koning Stadion beslissend zal zijn in de strijd om de landstitel.

"Ze hebben een goed team, maar hebben het mentaal zwaar, denk ik. Of dat titelstress is? Dat en alles wat erbij komt kijken. Ook de druk van de fans. Als je zoveel titels wint, verwachten ze er meer. We hebben een goed team om ze te kunnen verslaan, maar het zal zwaar worden tegen een ploeg uit de top van de ranglijst. Of dit duel beslissend gaat zijn? Ja, dat gaat het zijn", zegt de van gehuurde middenvelder. Ploeggenoot Jordens Peters is van mening dat veel 'onterecht' commentaar krijgt.



"Ik vind voetballend gezien ook beter, zo eerlijk moet je zijn en dat bewijst die ploeg in de . Het is dit jaar Europese top. Maar PSV heeft gewoon net zoveel punten. Het haalt soms een minder hoog niveau in de competitie, maar wint wel zijn wedstrijden", stelt Peters. PSV neemt het in het slot van de competitie verder nog op tegen (uit) en (thuis). Ajax stuit nog op (thuis), (thuis) en (uit).



"Natuurlijk heb ik ook goede hoop dat wij donderdag een resultaat kunnen halen. Ik heb nu alleen het gevoel dat de omgeving denkt: 'PSV speelt slecht, Willem II speelt goed, dus Willem II is de favoriet'. Als je de ranglijst ziet, zitten er heel veel puntjes tussen, dus zo simpel is het niet", besluit de aanvoerder van Willem II. De Tilburgers zijn momenteel de nummer acht van de en kunnen de play-offs om Europees voetbal nog bereiken.