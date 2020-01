Willem II volgt voorbeeld Athletic Club: "Er zijn meerdere wegen naar de top"

Willem II is onder hoogd jeugdopleiding Bastiaan Riemersma een andere weg ingeslagen.

De club uit Tilburg is op een andere manier gaan scouten en richt zich volledig op talenten uit de eigen regio. Bovendien laat de -club zich bij het scouten van spelers niet meer leiden door de fysieke kwaliteiten. "Wat wij willen is het allermoeilijkste", vertelt Riemersma.

"Iedereen pakt jongens die in januari geboren en vroegrijp zijn en op het veld het verschil maken", aldus Riemersma tegen het Brabants Dagblad . "Dat blijkt uit de statistieken. Als je tussen juli en december geboren bent is de kans veel kleiner om bij de opleiding van een betaalde voetbalclub terecht te komen. Daar ligt onze kans met als consequentie dat niet alle jeugdteams op het hoogste niveau zullen spelen."

Riemersma vertelt dat kiest voor een andere markt in hun zoektocht naar talenten. "Supporters kijken vaak alleen naar de standen van de jeugd. Ja, drie jaar geleden speelde de A-jeugd nog in de Eredivisie. Maar waar zijn die jongens gebleven? Alleen Zakaria Aboukhlal haalde het betaald voetbal."

Riemersma benadrukt dat Willem II zich volledig richt op de eigen regio. "Dan moet je geloven in talentontwikkeling. Dat heeft tijd nodig. Kiezen voor de lange termijn is in de voetballerij niet gebruikelijk. We hebben een afwijkend verhaal. Dat spreekt sommige mensen aan. Na een paar keer verliezen gaan er ook mensen twijfelen. Dan is het belangrijk dat je door de leiding van de club zo gesteund wordt", legt hij uit.

Vanwege het nieuwe beleid bracht Riemersma een bezoek aan de jeugdopleiding van Athletic Club uit Bilbao. "Dat is het enige voorbeeld in de wereld van een club waar structureel negen spelers uit de eigen opleiding in het eerste team spelen. Ze willen er alleen met Basken voetballen en zijn heel zuinig op talenten."

"Er is een B-team en zelfs een C-team dat op amateur-niveau uitkomt. Er zijn meerdere wegen naar de top. Als een speler op 24- of 25-jarige leeftijd alsnog doorbreekt, halen ze hem terug."

De jeugdopleiding van Willem II behoorde lange tijd geleden nog tot de top van nederland. "We waren de enige club in Brabant die busjes lieten rijden om spelers overal vandaan te halen", vertelt Riemersma. "Maar we zijn ingehaald door . NAC zit niet stil. Clubs uit België, en vissen in dezelfde vijver met talenten. Allemaal redenen om het anders te doen."