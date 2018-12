Willem II treedt naar buiten over 'nachtbrakers' en spreekt gerucht tegen

Willem II heeft maandagmiddag gereageerd op de schorsing van Donis Avdijaj, Thomas Meissner, Atakan Akkaynak en Timon Wellenreuther.

Het viertal moest de uitwedstrijd tegen FC Emmen (0-2) laten schieten vanwege een schorsing die was opgelegd door de club. Willem II spreekt van een 'niet optimale voorbereiding' in het hotel waar overnacht werd.

"Helaas heeft de club vernomen dat in de media onjuistheden over de absentie van deze spelers staan", doelt de Tilburgse club op het gerucht dat de vier spelers een discotheek zouden hebben bezocht in Duitsland voorafgaand aan het duel met FC Emmen. "Zo hebben de spelers het hotel niet verlaten, zijn door de spelers geen externe personen genodigd en is geen alcohol genuttigd."



"Willem II spreekt deze geruchten dan ook tegen, maar kiest er ook voor om verder niet in detail te treden. Dit is voor en na de wedstrijd in Emmen door de club ook zo gecommuniceerd." Willem II houdt de disciplinaire schorsing van het viertal bij deze ene wedstrijd in Drenthe. De spelers melden zich op 4 januari weer voor de eerste training van het nieuwe jaar.



Het Algemeen Dagblad meldde maandag dat het viertal tot diep in de nacht aan het kaarten was in een hotelkamer. Daarbij zou het erg luidruchtig zijn geweest. De Tilburgers melden niet of dit verhaal klopt of niet. De ploeg van trainer Adrie Koster staat door de overwinning tegen FC Emmen op de twaalfde plek in de Eredivisie.