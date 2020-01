Willem II slaat toe en haalt eerste versterking van 2020 uit Duitsland

Willem II heeft zich maandag versterkt met Görkem Saglam.

De Tilburgers melden via de officiële kanalen dat de middenvelder overkomt van VfL Bochum. De 21-jarige voormalige jeugdinternational beschikte bij de Duitse club over een aflopend contract en heeft zich nu voor tweeënhalf jaar verbonden aan .

Onder meer het Duitse BILD en Reviersport hadden maandagochtend al gemeld dat Willem II zich op korte termijn ging versterken met de middenvelder.

Saglam kwam nauwelijks in actie namens de hoofdmacht van de club uit de 2. , waardoor Bochum het naar verluidt geen probleem vond om hem een halfjaar voor het einde van zijn contract van de hand te doen.

"Willem II draait momenteel een van haar beste seizoenen ooit", laat Saglam weten op de clubsite. "Ik ga voor honderd procent mijn best doen om daar mijn steentje aan bij te dragen."

"Het is extra fijn binnenkomen voor mij dat ik Vangelis (Pavlidis) en Mats (Köhlert) al ken van mijn tijd bij Bochum en het Duitse jeugdelftal. Morgen sta ik voor het eerst op het trainingsveld en daar kijk ik erg naar uit."

Joris Mathijsen is blij met de komst van de jongeling. "Görkem is een aanvallende middenvelder met een goede techniek en continu overzicht over wat er om hem heen gebeurt."

"Hij is talentvol en krijgt bij ons de kans om zich te blijven ontwikkelen én van waarde te zijn voor de club", besluit de technisch directeur van de huidige nummer drie van de .