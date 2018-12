Willem II schorst viertal spelers voor duel met Emmen

Willem II heeft een viertal spelers geschorst die zondag dus niet bij de wedstrijdselectie horen voor het uitduel met FC Emmen (16:45 uur).

Het gaat om Thomas Meissner, Donis Avdijaj, Atakan Akkaynak en doelman Timon Wellenreuther. Waarom zij niet bij de selectie zitten, is niet bekend. Behalve het genoemde viertal ontbreekt ook Dimitri Kolovos in de basiself en ook hij zit niet op de bank. De Griekse middenvelder is echter gewoon gepasseerd.



Meißner, Avdijaj, Wellenreuther en Akkaynak zijn disciplinair geschorst. Kolovos is gepasseerd. #emmWIL — Willem II (@WillemII) December 23, 2018

Willem II sluit de eerste seizoenshelft dus af tegen promovendus Emmen, dat één punt meer heeft dan de Tilburgers. Willem II is bezig aan een wisselvallig seizoen en de Tricolores presteren vooral in eigen stadion bijzonder matig. De vorige vier thuisduels in de Eredivisie gingen allemaal verloren. Tussendoor won de ploeg van coach Adrie Koster wel bij AZ en PEC Zwolle.FC Emmen pakte vorige week drie zeer belangrijke punten bij FC Groningen: 1-2.

Emmen: Scherpen, Gronsveld, Veendorp, Bakker, Siekman, Cavlan, Niemeijer, Bijl, Chacón, Jansen, Arias

Willem ll: Branderhorst, Lewis, Heerkens, Peters, Palacios, Anita, Llonch, Crowley, Özbiliz, Sol, Dankerlui