Willem II richt zich op Duitse markt: "Daar loopt ongelooflijk veel talent"

Willem II kent een uitstekend seizoen en heeft dat voor een groot deel te danken aan het werk van Joris Mathijsen.

De technisch directeur slaagde erin om een selectie bij elkaar te stellen die in staat is mee te strijden voor een plek bij de play-offs voor Europees voetbal. Mathijsen haalde spelers als Vangelis Pavlidis, Atakan Akkaynak en Timon Willenreuther naar Tilburg, terwijl hij Alexander Isak huurde van als vervanger van de aan Dynamo Kiev verkochte Fran Sol. De bekerfinalist scout sinds een paar jaar in Duitsland en dan met name in het Ruhrgebied.

Mathijsen speelde zelf vijf jaar voor Hamburger SV en heeft de Duitse markt ontekt. "Met clubs als Borussia Dortmund, , en is het heel interessant om het voetbal in het Ruhrgebied op de voet te volgen", legt hij uit in het Brabants Dagblad. "We zijn al een paar jaar bezig om de grotere Duitse clubs in kaart te brengen. Daar loopt ongelooflijk veel talent rond."



De technisch directeur van hield er al langer rekening mee dat Sol weggekocht zou gaan worden. Isak kwam na een wedstrijd bij de reserves van Borussia Dortmund in beeld bij Mathijsen. "Vooral bij Borussia Dortmund II scouten we heel veel", vervolgt hij. Met het contact met de zaakwaarnemers van de Zweed werd de basis gelegd voor de komst van de aanvaller. Uiteindelijk werd een akkoord bereikt over de verhuurperiode van een halfjaar. "Michael Zorc is de sportdirecteur van Borussia. Ik heb nog wel eens tegen hem gespeeld. We hebben elkaar verschillende keren ontmoet."



Hoewel Isak in eerste instantie niet stond te springen om een tijdelijk vertrek naar Tilburg, liet hij zich toch overtuigen. Even voor zijn komst slaagde Mathijsen erin om Marios Vrousai voor anderhalf jaar te huren van Olympiacos met optie tot koop. Of de Griek uiteindelijk definitief overgenomen gaat worden, laat Mathijsen niet los. "Maar als het om Vrousai gaat zijn wij de komende anderhalf jaar leading." Isak staat na tien competitieduels al op tien goals en drie assists.