Willem II neemt per direct afscheid van werkweigeraar Özbiliz

De wegen van Willem II en Aras Özbiliz scheiden met onmiddellijke ingang. De aanvaller weigerde afgelopen weekend in te vallen tegen Fortuna Sittard.

De Tilburgers besloten daarop met de Armeniër om de tafel te gaan. Inmiddels hebben beide partijen besloten per direct afscheid van elkaar te nemen, zo laat weten op de clubwebsite.



Willem II huurde Özbiliz dit seizoen van het Turkse , waar de 29-jarige buitenspeler nog tot de zomer van 2020 onder contract staat. Dit voetbaljaar kwam hij tot zeventien wedstrijden in het shirt van de Tricolores en daarin wist hij twee keer tot scoren te komen. In het thuisduel met Fortuna had trainer Adrie Koster geen basisplaats voor Özbiliz ingeruimd en uiteindelijk weigerde de Armeens international in te vallen tegen de Limburgers.



Na een gesprek tussen speler en club is nu besloten dat het contract van Özbiliz wordt verscheurd. Hij kwam op jonge leeftijd naar Nederland en speelde in de jeugdopleiding van . Voor de Amsterdammers maakte hij zijn debuut in het betaald voetbal, voordat Özbiliz in 2013 naar Spartak Moskou vertrok. Die club liet hij vervolgens achter zich voor Besiktas, dat hem ook uitleende aan het Spaanse en Sheriff Tiraspol uit Moldavië.Eerder dit seizoen vertrok ook Donis Avdijaj vroegtijdig uit het Koning Willem II Stadion. De international van Kosovo was bezig aan zijn eerste seizoen, maar wist na een blessure niet meer fit te raken na de winterstop. Daarnaast had de geboren Duitser zich voorafgaand aan het uitduel met niet goed gedragen volgens coach Koster. Samen met Timon Wellenreuther, Thomas Meissner en Atakan Akkaynak werd Avdijaj buiten de selectie gelaten omdat hij zich niet aan de regels had gehouden in het spelershotel: tot diep in de nacht zou het luidruchtige viertal een kaartspel hebben gespeeld.