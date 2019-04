Willem II mist mogelijk belangrijke schakel in bekerfinale tegen Ajax

Terwijl bij de aandacht nog volledig gericht is het eerste duel in de halve finale van de met , is al bezig met de bekerfinale van aankomende zondag. De Tilburgers kunnen in De Kuip voor de eerste keer sinds 1963 de TOTO winnen, maar moeten dat mogelijk wel proberen te doen zonder eerste keeper Timon Wellenreuther. De doelman kampt met een heupblessure en het is nog niet zeker of hij van de partij zal zijn.

"Hij is het enige vraagteken. De komende dagen bekijken we hoe groot dat vraagteken is, wanneer en of hij kan meetrainen met de groep", legt trainer Adrie Koster uit in gesprek met het Algemeen Dagblad . Doordat de speelronde van afgelopen weekend werd verplaatst naar 15 mei, heeft Willem II een ruime week om zich voor te bereiden op de bekerfinale.



De Brabanders behaalden met een 1-1 gelijkspel tegen en een 0-3 nederlaag tegen echter niet de gewenste resultaten in de laatste twee wedstrijden voor de eindstrijd: "Normaal wil je na een nederlaag zo snel mogelijk spelen. Dat het door het schuiven met het programma nu anders ligt, wisten we al een tijdje. We moeten gebruik maken van de rust", zegt Koster daarover.



"Ik kijk er nu ook wat anders tegenaan. Wat geweest is, is geweest. De aanloop naar de bekerfinale is iets heel aparts, met niets te vergelijken." Wellenreuther is dus een twijfelgeval voor de wedstrijd in Rotterdam, maar dat geldt niet voor Kristófer Kristinsson. De IJslander wil zijn aflopende contract niet verlengen en is daarom geen optie voor de finale: "Hij heeft geen toekomst meer bij Willem II. Ik ga er niet te diep op in, maar we hebben geen spijt van genomen beslissingen."