Willem II-mislukking verlaat Eredivisie na slechts vijf optredens

Willem II neemt per direct afscheid van Jhonny Quiñonez, zo maken de Tilburgers bekend op hun website.

De 21-jarige middenvelder keert terug naar zijn thuisland Ecuador bij zijn werkgever SD Aucas, dat hem in september uitleende aan .

Technisch directeur Joris Mathijsen legt uit dat de huurperiode van Quiñonez geen succes is gebleken. "Het verblijf van Jhonny bij Willem II is niet wat we ervan hoopten en verwachtten", zegt de oud-verdediger.

"Hij heeft aangegeven graag terug te willen naar Ecuador. Na overleg met Jhonny zijn we dan ook tot de logische conclusie gekomen dat het voor beide partijen beter is dat hij terugkeert bij SD Aucas."

Quiñonez kwam in totaal tot zes optredens voor Willem II, waarvan vijf -duels en een bekerwedstrijd, waarin hij niet wist te scoren. In oktober maakte hij zijn debuut voor Ecuador in een oefenwedstrijd tegen Argentinië (6-1 verlies).

Eerder maakte hij 10 doelpunten in 92 wedstrijden voor SD Aucas, de club waar hij nu dus naar terugkeert.