Willem II maakt melding van nieuwe aanwinst: "Welkom in Tilburg"

Middenvelder Christos Voutsas heeft vrijdagochtend een contract getekend bij Willem II dat hem tot en met het seizoen 2021/22 aan de club verbindt.

Dat melden de Tilburgers vrijdagavond trots via de officiële kanalen. De achttienjarige Griek trainde al mee bij Onder-19 en is nu ook speelgerechtigd voor wedstrijden. "Welkom in Tilburg en veel succes, Christos!", zo meldt de club.

Het vastleggen van Voutsas komt niet als een verrassing, daar onder meer het Brabants Dagblad reeds had gemeld dat Willem II in zee zou gaan met het jonge talent uit Griekenland.

Voutsas speelde in zijn eigen land voor PAOK Saloniki en kon na het sluiten van de transferwindow worden gestrikt, omdat zijn contract met PAOK per 31 augustus is afgekocht.

Willem II zal naar verluidt ook nog een keeper willen aantrekken als vervanger voor de geblesseerde tweede doelman Michael Woud, die nog wel enkele weken uit de roulatie is.

De Eredivisionist lijkt zich op korte termijn te gaan versterken met Georgios Strezos. De na zijn vertrek bij OFI Kreta transfervrije doelman wordt door de Tilburgers beschouwd als een 'buitenkansje'.