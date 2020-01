Willem II laat talent naar Eindhoven vertrekken: "Hoop veel minuten te maken"

Justin Ogenia heeft zijn laatste wedstrijd voor Willem II dit seizoen al gespeeld.

De Tilburgers maken woensdagmiddag namelijk melding van het vertrek op huurbasis van het talent naar . Ogenia speelt zodoende tot aankomende zomer in de .

De twintigjarige verdediger verliet het trainingskamp van dinsdag al in afwachting van zijn transfer en woensdag werden de laatste details afgerond. Ogenia kwam succesvol door de medische keuring bij zijn nieuwe werkgever en zette daarna zijn handtekening onder het huurcontract.

"Ik denk dat dit een goede stap is voor mijn ontwikkeling en hoop hier veel minuten te maken. Het is ook een stap waaraan ik moet wennen, omdat ik al sinds mijn twaalfde bij Willem II speel. Maar ik heb er veel zin, wil mezelf blijven verbeteren en dan komende zomer weer terugkeren in Tilburg."

"Ik blijf Willem II uiteraard volgen en wens iedereen veel succes!" reageert hij op zijn overgang.

Ogenia is sinds 2011 actief bij Willem II en doorliep in Tilburg de gehele jeugdopleiding. De jonge rechtsback maakte eerder dit seizoen zijn officiële debuut: in de verloren -wedstrijd tegen mocht hij als invaller achttien minuten meedoen.