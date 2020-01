Willem II laat oog vallen op jeugdinternational en krijgt nieuws van uitblinker

Willem II presteert boven verwachting en de ploeg van trainer Adrie Koster wil ook in de tweede seizoenshelft bovenin mee blijven draaien.

De Tilburgers kijken daarom om zich heen voor versterkingen en lijken in Görkem Saglam een aanwinst te hebben gevonden.

Voetbal International en het Duitse BILD en Reviersport melden maandag namelijk dat zich op korte termijn gaat versterken met de middenvelder. De 21-jarige voormalige jeugdinternational beschikt over een aflopend contract bij VfL Bochum en zal zich transfervrij voor tweeënhalf jaar gaan verbinden aan de Brabantse club.

Saglam kwam dit seizoen nog niet in actie namens de hoofdmacht van de club uit de 2. , waardoor Bochum het geen probleem vindt om hem een halfjaar voor het einde van zijn contract van de hand te doen.

Zijn komst geeft Koster een extra optie voor zijn middenveld, aangezien de oefenmeester Jhonny Quiñónez onlangs terug zag keren naar Ecuador. Technisch directeur Joris Mathijsen wil tegenover Voetbal International overigens nog niet op de zaken vooruitlopen: "Zolang het nog niet officieel is, wil ik er niets over zeggen."

Naast de komst van Saglam kan Willem II ook de rest van het seizoen over uitblinker Pol Llonch beschikken. De Spanjaard stond in de belangstelling van , maar laat aan het Brabants Dagblad weten in Tilburg te zullen blijven: "Het is voor mij een heel emotionele week geweest, waarin ik besloten heb van een transfer af te zien."

"Ik heb de trainers en mijn teamgenoten verteld dat ik me weer helemaal op Willem II ging concentreren. Ik blijf zeker tot het einde van het seizoen."