'Willem II handelt snel en verrast met transfervrije Zweeds international'

Willem II heeft een belangrijke slag geslagen op de zomerse transfermarkt.

In de zoektocht naar een verdedigende versterking is technisch directeur Joris Mathijsen uitgekomen bij Sebastian Holmén. De viervoudig Zweeds international zat zonder club nadat zijn contract bij Dinamo Moskou onlangs afliep. De 27-jarige centrumverdediger is in Tilburg de opvolger van Thomas Meissner.



Trainer Adrie Koster wilde graag een nieuwe verdediger nadat hij Meissner dinsdag naar het Hongaarse Puskás Akadémia FC zag vertrekken. Mathijsen heeft snel gehandeld en heeft ervoor gezorgd dat een dag later al een vervanger in huis heeft, zo meldt het Brabants Dagblad. Met Holmén haalt de -club een ervaren kracht in huis.



De verdediger maakte aan het begin van 2016 voor vijfhonderdduizend euro de overstap van Elfsborg naar Dinamo Moskou. Een half jaar eerder was hij met Zweden Onder-21 Europees kampioen geworden. In de afgelopen driënhalf jaar kwam hij tot 86 competitiewedstrijden voor de Russische club. Het afgelopen seizoen kwam hij niet verder dan tien optredens in de hoogste Russische afdeling.



Holmén maakte in 2015 zijn debuut voor de nationale ploeg. Hij heeft momenteel vier interlands achter zijn naam staan. In oktober 2017 werd hij voor het laatst opgeroepen. Tijdens het WK-kwalificatieduel met het (2-0) zat hij de gehele wedstrijd op de bank in de Johan Cruijff ArenA. Door speeltijd bij Willem II hoopt hij weer in beeld te komen bij de nationale ploeg.