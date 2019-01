Willem II haalt twee Grieken om gemis van Sol op te vangen

Willem II heeft na het vertrek van topscorer Fran Sol snel gehandeld en zich versterkt met Vangelis Pavlidis en Marios Vrousai.

De twintigjarige Pavlidis komt over van VfL Bochum en is de beoogde nieuwe spits van de Tilburgers, die topscorer Sol woensdagavond uitzwaaiden naar Dynamo Kiev. De Griek wordt het komende half uur gehuurd en de club heeft ook een optie tot koop weten te bedingen bij de Duitsers.

Eenzelfde constructie is gemaakt voor Vrousai. Hij wordt eerst anderhalf jaar gehuurd en daarna wordt de afweging gemaakt of de linkeraanvaller goed genoeg is om definitief in te lijven. Hij speelde in de jeugd bij Olympiacos en maakte in april zijn profdebuut. Dit seizoen staat de teller op zes wedstrijden, waarvan drie in de Europa League.

Technisch directeur Joris Mathijsen reageert verheugd op hun komst. "Vangelis hebben wij al sinds de zomer op onze radar. Toen is het ons helaas niet gelukt naar Tilburg te halen, nu gelukkig wel. Ook Marios is een zeer talentvolle jongen. Ze zijn beiden nog jong en wij geloven in de potentie van deze spelers.'

Vangelis Pavlidis maakte in 2015 de overstap naar Bochum en kwam sinds januari 2018 op huurbasis uit voor het tweede elftal van Borussia Dortmund. De jeugdinternational van Griekenland kwam tot zeven doelpunten in 32 wedstrijden voor de B-ploeg uit Dortmund. Vrousai maakte op zijn beurt twee goals en één assist in twaalf duels voor Olympiacos.