'Willem II en RKC houden miljoenen over aan Barcelona-deal'

Frenkie de Jong lijkt Ajax te gaan verlaten voor Barcelona en dat betekent dat niet alleen in Amsterdam binnenkort de kassa kan rinkelen.

De koploper van LaLiga heeft naar verluidt 90 miljoen euro over voor De Jong, die daarmee de ruim 84 miljoen euro die Liverpool vorig jaar voor Virgil van Dijk betaalde overtreft. De Oranje-international wordt daarnaast ruimschoots de duurst verkochte Ajacied ooit. Dat record staat nu namelijk nog op naam van Davinson Sánchez, voor wie Tottenham Hotspur in de zomer van 2017 nog veertig miljoen betaalde.



Het nieuws over de transfer van De Jong zal ook bij Willem II en RKC Waalwijk met belangstelling zijn ontvangen. De middenvelder meldde zich namelijk in 2005 in de jeugdopleiding van de Tilburgers en later werd er een samenwerkingsverband aangegaan met RKC. De Jong vertrok vervolgens in 2015 voor drie ton naar Ajax en bij die deal werd destijds een doorverkooppercentage afgesproken van 10 procent, waarbij 60 procent naar Willem II gaat en 40 procent naar RKC.



Omdat beide clubs ook een opleidingsvergoeding incasseren kan Willem II volgens De Telegraaf nu ruim zeven miljoen euro tegemoetzien als het inderdaad van een transfer van De Jong naar Barcelona zal komen. RKC ontvangt ruim vier miljoen euro als de deal doorgaat en incasseert daarmee een mooie financiële meevaller. De jaarbegroting van de Waalwijkers komt namelijk maar net boven de drie miljoen uit.