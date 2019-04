Willem II en Ajax treffen bekende scheidsrechter in bekerfinale

De finale van de TOTO op zondag 5 mei staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük, zo heeft de KNVB dinsdag bekendgemaakt via de officiële kanalen. De finale gaat tussen en en zal worden afgewerkt in De Kuip in Rotterdam. Het is voor de eerste keer dat Gözübüyük zal fluiten bij de bekerfinale.

Gözübüyük, die eerder al wel twee keer de strijd om de Johan Cruijff Schaal in goede banen moest leiden, wordt tijdens de bekerfinale geassisteerd door Charles Schaap en Jan de Vries. Allard Lindhout is de vierde official, terwijl Pol van Boekel de rol van VAR op zich zal nemen. De aftrap van de finale van de TOTO KNVB Beker is zondag om 18.00 uur.



De arbiter leidde deze voetbaljaargang twee keer eerder een duel van Willem II, namelijk de uitduels met (2-2) en (0-2). Gözübüyük was dit seizoen vier keer de scheidsrechter bij een competitieduel van Ajax. Alleen tegen wist Ajax toen te winnen (1-7). De duels met (1-1), sc (4-4) en (1-0 verlies) verliepen moeizamer voor de Amsterdammers.