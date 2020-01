Willem II communiceert 'uitzonderlijke' situatie met contractverlenging

Jordens Peters heeft zijn aflopende contract bij Willem II met een seizoen verlengd, zo maken de Tilburgers via de officiële kanalen wereldkundig.

De 32-jarige verdediger staat sinds 2012 onder contract in Tilburg en begint volgend jaar aan zijn negende seizoen in dienst van . "Ik speel met veel plezier en trots voor deze mooie club", geeft Peters te kennen op de website van zijn werkgever.

Willem II nam Peters bijna acht jaar geleden over van , waar hij de jeugdopleiding doorliep. De verdediger speelde totaal 224 wedstrijden voor de Tilburgers, waarin hij 7 doelpunten en 3 assists verzorgde.

Met Willem II werd Peters in 2014 kampioen van de Eerste Divisie, terwijl vorig seizoen de finale van de TOTO werd behaald. "Toen ik hier in 2012 tekende had ik niet verwacht dat ik zolang voor Willem II uit zou komen."

"Doordat de club door de jaren stappen heeft gezet, professioneler werd en de resultaten verbeterden, is er voor mij geen aanleiding geweest om de club tussentijds te willen verlaten", laat Peters weten.

"Het gras is aan de overkant niet altijd groener, ik koester wat ik hier heb. Natuurlijk dragen de huidige prestaties positief bij aan mijn goede gevoel bij Willem II, maar dat zou ik na al die jaren ook hebben gehad als we er niet zó goed voor stonden", stelt de verdediger.

Lees beneden verder

Technisch directeur Joris Mathijsen noemt het 'uitzonderlijk' dat een speler zo lang onder contract staat bij een club. "Voor Jordens zijn kwaliteiten, leiderschap en zeker de manier waarop hij zich na zijn blessure heeft terug geknokt om er weer te kunnen staan, heb ik veel respect."

"Het is goed nieuws voor de club, Jordens zelf en iedereen die Willem II een warm hart toedraagt dat hij ook volgend seizoen weer onderdeel uitmaakt van Willem II", aldus Mathijsen.

Peters speelde dit seizoen tot dusver 21 officiële wedstrijden voor Willem II.