Willem II beloont penaltyheld met nieuw contract

Timon Wellenreuther mag een jaar langer bij Willem II blijven. De club heeft de optie in zijn aflopende contract gelicht.

Wellenreuther werd donderdagavond de grote held van Willem II toen hij in de strafschoppenserie drie penalty's van AZ stopte. De Tricolores wisten zich daardoor voor het eerst sinds 2005 te plaatsen voor de finale van de KNVB Beker.



Willem II nam de 23-jarige doelman in de zomer van 2017 transfervrij over van Schalke 04. De Duitser kreeg in Tilburg toen een contract tot medio 2019, met de optie voor een extra jaar. Die optie is nu dus gelicht. Eerder verdedigde Wellenreuther, die tot nu toe 41 duels voor Willem II speelde, ook het doel van Karlsruher SC en Real Mallorca.In de geschiedenis van de KNVB Beker wist Willem II de trofee tweemaal te veroveren, namelijk in 1944 en 1963. De ploeg van trainer Adrie Koster speelt op 5 mei de grote finale in De Kuip tegen Ajax, dat woensdagavond afrekende met Feyenoord (0-3). Voor Ajax, dat de beker in 2010 voor het laatst won, wordt het de 25ste finale.