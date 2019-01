Willem II accepteert bod en Sol wordt miljonair in Kiev

Willem II is akkoord gegaan met een verhoogd bod van Dynamo Kiev op Fran Sol, zo weten De Telegraaf en het Brabants Dagblad te melden.

Aanvankelijk veegden de Tilburgers een aanbieding van 3,25 miljoen euro van tafel. Een Oekraïens bod van 3,5 miljoen heeft Willem II uiteindelijk toch weten te overtuigen. Dat Willem II eerder deze week een bod van 3,25 miljoen weigerde, kwam hard aan bij Sol. "Ik houd van Willem II maar deze aanbieding is te mooi om te laten schieten. Ik voel me zeer droevig", zei Sol tegenover het Brabants Dagblad.

De Spaanse spits hoefde niet lang bij de pakken neer te zitten, want in de nacht van maandag op dinsdag kwam Dynamo Kiev alweer terug met een bod van 3,5 miljoen euro. Sol heeft dinsdag afscheid genomen van zijn ploeggenoten bij Willem II en gaat deze week nog zijn handtekening zetten onder een vijfjarig contract in de hoofdstad van Oekraïne. De spits gaat bij Dynamo Kiev ruim acht keer zoveel verdienen dan bij Willem II: waar zijn jaarsalaris in Tilburg 120.000 euro betrof, gaat hij in het oosten van Europa één miljoen euro verdienen.

Willem II nam Sol in de zomer van 2016 transfervrij over van Villarreal en hij werd een groot succes. "Door zijn doelpunten maar vooral ook door zijn persoonlijkheid is Sol een belangrijke speler geweest voor Willem II. Lastig te vervangen", zegt Jordens Peters, aanvoerder van Willem II, in gesprek met het Brabants Dagblad . Dynamo Kiev is momenteel de nummer twee van de Oekraïense competitie, met een achterstand van zeven punten op koploper Shakhtar Donetsk. De club is nog in de race in de Europa League en neemt het in de tweede ronde op tegen Olympiacos.