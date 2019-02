Will Grigg maakt na zes biedingen miljoenentransfer in Engeland

Will Grigg laat Wigan Athletic na 3,5 seizoenen achter zich. De aanvaller verkast voor 4,6 miljoen euro naar Sunderland, zo bevestigen beide clubs.

Zodoende verlaat Grigg de Championship, waarin hij met Wigan op de twintigste plaats stond, en gaat hij naar de huidige nummer vijf van de League One. De transfer van de Noord-Ier werd donderdagavond net op tijd afgerond. Sunderland had pas beet bij het zesde bod op de spits, die dit seizoen geen vaste basisplaats had. Sinds zijn komst in 2015 speelde Grigg in totaal 150 wedstrijden voor Wigan, waarin hij 65 keer scoorde.

Hij kegelde vorig seizoen Manchester City uit de FA Cup en bezorgde Wigan de titel in de League One met een doelpunt tegen Doncaster Rovers in mei. De dertienvoudig international, die tijdens het EK 2016 een cultstatus verwierf dankzij een naar hem vernoemd nummer, kon ervoor kiezen om langer bij Wigan blijven. "De club wilde hem dolgraag behouden, maar dit bod konden we simpelweg niet weigeren", legt trainer Paul Cook uit. "Dit is een emotioneel moment, want Will is enorm populair bij de supporters. Hij heeft iedereen die bij deze club betrokken is fantastische momenten bezorgd."



Grigg, een toekomstig ploeggenoot van Robbin Ruiter, is na Jimmy Dunne, Grant Leadbitter, Lewis Morgan en Kazaiah Sterling de vijfde en laatste winteraanwinst van Sunderland. Mogelijk staat hij later dit jaar oog in oog met het Nederlands elftal, want Noord-Ierland is een van de opponenten van Oranje op weg naar het EK 2020.