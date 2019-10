Wilfried Zaha rekent op Twitter af met 'onzinverhaal' in de Daily Mail

Wilfried Zaha heeft dinsdag op Twitter hard uitgehaald naar de Daily Mail.

De Engelse krant schrijft dat de aanvaller van zijn zaakwaarnemer wil aanklagen voor het feit dat een transfer in de afgelopen transferperiode geen doorgang vond.

Zaha laat echter in niet mis te verstane bewoordingen weten dat het verhaal aan alle kanten rammelt. "Zijn jullie daar letterlijk aan het nadenken over wat ik aan het doen ben, om vervolgens een onzinverhaal over mij te fabriceren?", schrijft Zaha op Twitter.

De spits van de Londense club zou een advocatenkantoor in Manchester hebben ingeschakeld om juridische stappen voor te bereiden tegen zijn zaakwaarnemer Will Salthouse. Laatstgenoemde zou er schuld aan hebben dat Zaha deze zomer geen lucratieve transfer heeft kunnen maken.

Zaha zou Salthouse in september per brief al hebben geïnformeerd over zijn plannen om een rechtszaak aan te spannen. Volgens de Daily Mail zit de zakelijk adviseur van de spits van the Eagles in een lastig pakket vanwege zijn nauwe contacten met Steve Parish, de voorzitter van Crystal Palace.

Zaha heeft nog een contract tot volgend jaar bij Unique Sports Management, het managementbureau van Salthouse. Hierdoor kan deze firma commissie vragen bij een eventuele transfer van de 26-jarige aanvaller in een van de volgende twee transferperiodes.

Lees beneden verder

Zaha wil vanwege deze constructie zo snel mogelijk van zaakwaarnemer wisselen, met naar verluidt Mino Raiola als een van de kandidaten. De ex-speler van tekende een jaar geleden een vijfjarig contract bij Crystal Palace, met een weeksalaris van circa 145.000 euro.

Hierdoor kan de nummer zes in de Premier League de hoofdprijs vragen voor Zaha, die in de meest recente transferperiode een bod van van ruim zestig miljoen euro zag worden afgewezen door zijn werkgever.

Ook een bod van 45 miljoen euro van werd naar de prullenbak verwezen door Crystal Palace.