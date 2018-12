Wijnaldum waarschuwt koploper Liverpool: "Ik denk niet echt dat we onoverwinnelijk zijn"

Jürgen Klopp's ploeg verzekerde zich midweeks van overwintering in de Champions League, maar werd getroffen door blessures in aanloop naar het weekend

Georginio Wijnaldum was niet klaar om het verhaal te accepteren.

Liverpool had zich zojuist verzekerd een plek in de knock-outfase van de Champions League, hun overwinning met 1-0 op SSC Napoli was genoeg voor the Reds om een ronde verder te gaan. Mohamed Salah's doelpunt en Alisson Becker's redding in blessuretijd deden het werk voor de mannen van Jürgen Klopp.

Nog een avond van Europees drama op Anfield, nietwaar?

Niet volgens de Nederlander.

"Waarom een avond van drama", antwoorde de minzame Wijnaldum, toen het hem werd voorgelegd. "Ik denk niet dat het drama is als je wint. Het is een avond waar we van genieten."

Eerlijk genoeg, zou je zeggen. Liverpool's prestatie van Liverpool in de Premier League blijft indruk maken, maar hun Europese hoop was in evenwicht gebleven tot de laatste seconden van de wedstrijd van dinsdag. Had Arkadiusz Milik de bal voorbij een uitgestrekte Alisson geschoten, dan zou voor the Reds het ongewenste vooruitzicht van de Europa League in het nieuwe jaar hebben gewacht.

In plaats daarvan was Alison de held. De aankoop van 62,5 miljoen euro heeft al grote bijdragen geleverd sinds hij naar de Merseyside verhuisde, maar dit was zeker de meest cruciale.

"Daarom is hij een keeper, om redding te brengen", zei Wijnaldum glimlachend. "Het was echt een goede redding, met die redding bracht hij ons naar de laatste zestien."

"Hij deed het bijna elke wedstrijd. Iemand ging op doel af je denkt dat ze gaan scoren en dan is Ali er om een redding te maken. Hij heeft ons enorm geholpen en ik hoop dat hij tot het einde van het seizoen kan presteren en belangrijke reddingen voor ons kan blijven maken."

De aanwezigheid van iemand als Alisson, 's werelds op één na duurste doelman de de Braziliaanse nummer 1, lijkt een Liverpool-team te hebben verzinkt dat al zo lang op zoek was naar degelijkheid om hun aanvallende kwaliteit te evenaren. Dinsdag hield hij voor de vijftiende keer de nul in achttien wedstrijden voor Liverpool. In de Premier League, thuis en uit, hebben ze slechts zes tegendoelpunten gekregen in zestien wedstrijden.

"Hij gaf ons al vertrouwen dat hij een goede doelman is", vervolgde Wijnaldum, gelukkig om zich aan te sluiten bij de lofprijzing over de 26-jarige Braziliaan.

"Het is altijd moeilijk om ballen te stoppen: bijvoorbeeld die tegen Everton (van André Gomes, red). Als die erin was gegaan dan zou niemand hem de schuld hebben gegeven, maar hij bracht redding. Tegen Napoli was het ook moeilijk om die bal te stoppen, maar hij wist het te stoppen en we zijn blij, dus het geeft natuurlijk vertrouwen."

Toen, de diplomatie.

"Maar het gaf ons ook vetrouwen toen Loris Karius en Simon Mignolet doelman waren", voegde hij eraan toe. "Omdat we meer over Alisson weten, houden we vaak de nul en de reddingen die hij maakt zijn echt cruciaal, het moment waarop hij de reddingen maakt en hoe hij de reddingen maakt wint onze wedstrijden."

Voor Liverpool voelt elke week op dit moment als een cruciale. Klopp's aantekeningen voorafgaand aan de wedstrijd tegen Napoli hadden behoorlijk dat punt gemaakt. Na Everton en Burnley, AFC Bournemouth en Napoli, kunnen the Reds zich geen ontspanning veroorloven. Manchester United is de volgende, met Wolverhampton Wanderers, Newcastle United en Arsenal die komen voor die clash op 3 januari met Manchester City.

Toch is hun vorm uitzonderlijk. Klopp's team speelt nu met een aura, zelfverzekerd in de aanval en stoïcijns verdedigend. Ze moeten zich onoverwinnelijk voelen, toch?

"Onoverwinnelijk? Nee, niet echt", stelt Wijnaldum. "We weten dat we veel moeten doen om geen wedstrijden te verliezen en zelfs nog meer om te winnen. We weten dat we elke week een goede prestatie moeten leveren om de reeks waarin we ons bevinden voort te zetten."

"Ik denk niet echt dat we onoverwinnelijk zijn en als we dat denken hebben we een manager die ons met beide benen op de grond zou zetten!"

Een ander eerlijk punt, vooral met José Mourinho die klaar is om dit weekend te doen wat hij kan om de rode ballonen te laten barsten. Klopp heeft Mourinho nog niet verslagen in een Premier League-wedstrijd en United's laatste twee bezoeken aan Anfield waren twee doelpuntloze gelijke spelen.

"Het is een leuke wedstrijd", zei Wijnaldum. "We zullen proberen dezelfde prestatie neer te zetten als we deden tegen Napoli."

Gevraagd naar de situatie van United, zij staat nu zesde met zestien punten minder dan Liverpool, zei Wijnaldum: "Dingen kunnen gebeuren, iedereen kan een slecht seizoen hebben."

"Ik denk het jaar voordat ik kwam Liverpool als achtste eindigde, dus die dingen kunnen gebeuren. Dat betekent niet dat ze geen goed team zijn met goede spelers. Vorig seizoen eindigden ze met dezelfde spelers als tweede. Het ene seizoen gaat goed, het andere seizoen een beetje moeilijker."

"Het betekent niet dat ze een slecht team hebben: ze hebben goede spelers, een goede manager, en ze weten hoe ze wedstrijden moet controleen en wedstrijden moeten winnen, of om geen wedstrijd te verliezen. Het zal moeilijk worden."

Liverpool zal de fitheid van James Milner en Trent Alexander-Arnold controleren, die allebei aan het einde van de wedstrijd van dinsdag hinkten. Van Milner wordt gezegd dat hij kramp had, terwijl Alexander-Arnols een voetblessure opliep die voor het weekend moet worden beoordeeld. Joël Matip is al zes weken uitgeschakeld na een opgelopen gebroken sleutelbeen bij een botsing met Kalidou Koulibaly in de allerlaatste seconden tegen Napoli.

De afwezigheid van de Kameroener betekent dat Klopp slechts twee opties heeft voor de centrale posities achterin, met Dejan Lovren die een partner kan zijn tegen Virgil van Dijk tegen United. Een blessure van Alexander-Arnold zou slecht getimed zijn met Joe Gomez die uitgeschakeld is, waar Nathaniel Clyne tijdens de training een blessure opliep.

Rafa Camacho, ster van de Onder-23 ploeg van de club, zou in de race kunnen zijn om zijn debuut te maken, hoewel de Portugese jeugdinternational meer een vleugelaanvaller of een aanvallende middenvelder is. Milner speelde afgelopen weekend als rechtsback tegen Bournemouth, terwijl Fabinho daar regelmatig speelde voor AS Monaco. Klopp heeft altijd aangedrongen op het vinden van oplossingen voor dit soort problemen, hoewel een golf van blessures het laatste is wat de Duitser in deze tijd van het jaar wilde hebben.