Wijnaldum vreest concurrent niet: "Ik denk dat hij zelfs nog beter kan"

Liverpool betaalde AS Monaco afgelopen zomer 45 miljoen euro voor Fabinho, maar hij is nog geen onbetwiste basisspeler in de formatie van Jürgen Klopp

Afgelopen weekend kreeg hij wel de kans om tegen Manchester United vanaf de aftrap beginnen en hij betaalde het vertrouwen van zijn trainer terug met een prestatie die hem de award voor Man of the Match opleverde. Ploeggenoot Georginio Wijnaldum denkt dat Fabinho in de komende maanden alleen maar beter zal gaan spelen.

"Ik denk hij zelfs nog beter kan, ik denk dat we allemaal beter kunnen. Het is altijd moeilijk als je voor een club hebt gespeeld die op een andere manier speelt dan wij doen. Je moet je dus aanpassen als je hiernaartoe komt. Dat is niet altijd eenvoudig en ik denk dat hij het goed gedaan heeft, hij heeft stap voor stap geleerd hoe wij precies spelen", laat de Oranje-international weten via de officiële kanalen van zijn club.



Liverpool trok in de zomer niet alleen de portemonnee voor Fabinho, aangezien er ook zestig miljoen euro werd betaald voor Naby Keïta. De twee aankopen hebben Wijnaldum echter nog niet uit de basis verdreven en hij is met 22 optredens tot nu toe de Liverpool-middenvelder die dit seizoen het vaakst in actie is gekomen: "Het is altijd goed om concurrentie te hebben, omdat dat betekent dat je moet presteren om in het team te blijven."



"Maar ik denk ook dat dat normaal moet zijn voor een topclub als Liverpool, een van de grootste clubs van Engeland. Liverpool zal altijd goede spelers aan blijven trekken en dat betekent dat er altijd concurrentie binnen het team zal zijn. Dat maakt de spelers alleen maar beter, niet alleen omdat ze een 'tegenstander' hebben op hun positie, maar ook omdat je speelt en traint tegen goede ploeggenoten", sluit hij af. Wijnaldum en Liverpool nemen het vrijdagavond op tegen Wolverhampton Wanderers en krijgt dan de kans om het gat met Manchester City, in ieder geval voor een dag, te vergroten tot vier punten.