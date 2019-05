Wijnaldum vervult heldenrol: "Ik was echt heel boos op de trainer"

Liverpool plaatste zich dinsdagavond door een onwaarschijnlijke 4-0 overwinning op Barcelona voor de finale van de Champions League.

Georginio Wijnaldum was een van de hoofdrolspelers aan de kant van the Reds. De Oranje-international begon op de bank, maar mocht als invaller na de rust het veld betreden. De middenvelder had er vervolgens tien minuten voor nodig om Anfield met twee doelpunten in vuur en vlam te zetten en vertelde na afloop van de wedstrijd dat zijn ploeg altijd in de goede afloop had geloofd.

"Ik moet toegeven dat ik enorm verdrietig was dat ik niet mocht beginnen, ik was er kapot van. Ik was écht heel boos op de trainer. Maar we zijn nu een paar uur verder en alles is weer goed. Jürgen Klopp zei dat ik zijn geheime wapen kon worden. Nu zullen de mensen alleen maar onthouden dat ik gespeeld heb", liet hij na afloop optekenen door Engelse verslaggevers.



"Wat een avond! Ik kan het niet geloven. We hebben maar weer eens laten zien dat alles mogelijk is in het voetbal. We geloofden er vanaf het begin in dat we deze wedstrijd met 4-0 konden winnen. Mensen van buitenaf geloofden niet dat het mogelijk was, maar wij wel", ging Wijnaldum verder. De Nederlander was met twee goals een van de twee doelpuntenmakers aan Engelse kant, daar Divock Origi de andere twee treffers voor zijn rekening nam.



Klopp had na afloop van de wedstrijd niets dan lof voor zijn spelers: "De jongens zijn fuckingreuzen. Het is ongelooflijk. Als ik hiervoor een boete uitgedeeld krijg, dan is dat maar zo. Dit is niet mijn moederstaal, dus ik heb geen betere woorden om me mee uit te drukken. Ik vertelde de jongens voor de wedstrijd dat het onmogelijk was, maar dat we toch een kans hadden omdat het om hen ging. Het was te veel. Het was overweldigend."