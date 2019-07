Wijnaldum verrast: "Overal ter wereld kent men Liverpool"

Georginio Wijnaldum is met Liverpool aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen. De 28-jarige Rotterdammer is gretiger dan ooit.

Wijnaldum won begin vorige maand zijn eerste hoofdprijs met , dat in Madrid de -titel veroverde. Het maakte de oud-speler van en hongerig naar meer. "Want ik weet nu hoe het voelt om prijzen te winnen, dat wil ik nog een keer meemaken", zegt hij op de officiële website van zijn club.



"Het is een mooi gevoel, een gevoel waar je aan gewend wil raken. Daarom is iedereen hongerig om dit jaar nog meer prijzen te pakken." The Reds eindigden vorig seizoen met liefst 96 punten op de tweede plek in de Premier League, slechts één punt achter kampioen .



Tijdens zijn vakantie van drie weken heeft Wijnaldum kunnen nagenieten van de Champions League-winst. "Veel mensen kwamen naar mij toe om me te feliciteren. Soms besef je niet hoe groot de club is. Als je naar Azië of Amerika gaat, merk je hoe groot de club is. Veel mensen zijn daar fan van Liverpool en heel veel mensen kennen de club."



Liverpool begint het nieuwe Premier League-seizoen op vrijdagavond 9 augustus tegen promovendus Norwich City (thuis). Vijf dagen eerder is de strijd om de Community Shield tegen Manchester City.