Wijnaldum verbaast: "Hij sliep vannacht niet in ons hotel"

Georginio Wijnaldum blonk zaterdag uit bij Liverpool, maar het was nog maar de vraag of de Oranje-international tegen Bournemouth wel kon meedoen.

Wijnaldum zorgde met een prachtige lob voor de 2-0 en hij speelde verder een 'heel, heel goede wedstrijd', aldus trainer Jürgen Klopp. En dat is verrassend, want vrijdagavond voelde de middenvelder zich nog beroerd.



"Hij sliep vannacht niet in het spelershotel. Hij had diarree en moest twee dagen daarvoor nog overgeven, dus hij kon niet met ons meekomen", vertelt Klopp na afloop van de zege. "Hij had last van alles waar je geen last van wilt hebben, op de avond voor een wedstrijd. Na een paar uurtjes slaap voelde hij zich heel goed en vertelde hij dat hij weer kon spelen. De arts zei wel dat hij nog steeds anderen kan aansteken, dus dat we afstand moeten houden."



"Gini was vandaag heel, heel goed. Net als al onze jongens. Het was prachtig om te zien", bewierookt de Duitser zijn elftal. Middenvelder James Milner zag ook een uitstekende wedstrijd van Liverpool. Het spel typeert hij zelfs als 'bij tijd en wijle betoverend'. "We hadden nog vaker kunnen scoren. We speelden een goede wedstrijd en onze supporters waren fantastisch: er zijn niet veel betere supportersgroepen in Engeland, als ze zich zo opstellen. Het is onze twaalfde man."



"We hebben een paar moeilijke weken achter de rug, met spelers die ziek en geblesseerd waren. Wijnaldum was gisteren nergens te bekennen en dan levert hij zo'n prestatie", aldus Milner. Liverpool won voor het eerst in drie wedstrijden weer eens in de Premier League en nam de koppositie over van Manchester City. The Reds hebben drie punten meer dan de voornaamste titelconcurrent, die zondag thuis aantreedt tegen Chelsea.