Wijnaldum treft 'goede vriend' in CL-finale: "Hij nam me mee uit eten"

Georginio Wijnaldum kijkt reikhalzend uit naar de finale van de Champions League met Liverpool, zaterdag tegen Tottenham Hotspur.

Een basisplaats in Madrid is echter niet gegarandeerd, zo ondervond Gini in het tweede duel met in de halve eindstrijd van het miljardenbal. De middenvelder nam als invaller wraak door twee doelpunten aan te tekenen.



"Ik was boos toen ik hoorde dat ik tegen Barcelona op de bank zat, maar dat is normaal. Het is een slecht teken als je blij bent om op de bank te zitten. Ik wil zo vaak mogelijk spelen, zeker in de finale. Ik denk dat iedereen teleurgesteld zal zijn als hij op de bank zit", vertelt de Nederlandse middenvelder in gesprek met Sky Sports.



Wijnaldum heeft de teleurstelling over de reserverol tegen de Spaanse kampioen allang achter zich gelaten. "Uiteindelijk ben je een team. Daarin steun je elkaar. Je doet wat je moet doen en probeert te helpen met het winnen van de wedstrijd. Toen ik tegen Barça inviel, heb ik alles gegeven. Dat moet je altijd doen en dan zie je wel of je wint."



Mocht de international van Oranje daadwerkelijk aan de aftrap verschijnen, dan volgen waarschijnlijk de nodige duels met Tottenham-controleur Moussa Sissoko. De middenvelders hebben een gezamenlijk verleden bij en de onderlinge band is nog steeds goed. "Toen ik bij Newcastle kwam, nam hij me mee uit eten en hij betaalde het ook nog. Sindsdien zijn we goed bevriend. We zijn altijd in contact gebleven."



Het avontuur in Newcastle eindigde in mineur, want the Magpies degradeerden in 2016. Desondanks kijkt manager Rafael Benítez, die met in 2005 de veroverde, nog steeds met plezier terug op de kortstondige samenwerking met Wijnaldum. "Ik heb nog steeds contact met hem", citeert Liverpool Echo de Spaanse coach. "Hij en Sissoko waren goede spelers. Misschien zijn hun kwaliteiten er hier niet helemaal uitgekomen, al zijn die ontegenzeggelijk aanwezig bij beide spelers. Ik kan werkelijk niets naars zeggen over hun periode bij deze club. Het waren op en top professionals."