Wijnaldum steunt zijn keeper: "Alisson maakte ook fouten"

Georginio Wijnaldum neemt het op voor doelman Adrián, die zaterdag blunderde in de uitwedstrijd van Liverpool tegen Southampton.

The Reds leken zonder al te veel problemen drie punten te pakken in het St. Mary's Stadium, totdat Adrián bij een 0-2 voorsprong stuntelde na een terugspeelbal. De Spanjaard schoot de bal via Danny Ings in zijn eigen doel. Het duel werd daardoor nog weer spannend, al trok wel de overwinning over de streep.

"Zulke dingen kunnen gebeuren bij een keeper. Vorig seizoen overkwam het Alisson tijdens een oefenwedstrijd tegen ", reageert Wijnaldum op het incident. Alisson raakte in het openingsweekend van de Premier League geblesseerd, waardoor Adrián voorlopig eerste keus is.

"Hoe gaat Adrián reageren op zijn fout? Volgens mij is dat veel belangrijker dan de fout zelf. Iedereen kan fouten maken, keepers ook. Het verschil is alleen dat het vaak een tegendoelpunt oplevert als een doelman in de fout gaat."

Vorige week was Adrián nog de held van Liverpool toen hij in de strafschoppenserie tegen de beslissende penalty stopte. The Reds veroverden daardoor de Europese Super Cup.

Door een opmerkelijk incident na die laatste penalty was het even de vraag of de 32-jarige Andalusiër tegen wel in actie kon komen. Terwijl Adrián feestvierde met zijn teamgenoten, werd hij namelijk onderuitgehaald door een supporter die het veld op was gerend.