Wijnaldum prijst Van Hanegem: "Hij schreef een column die mij raakte"

Willem van Hanegem vierde donderdag in Rotterdam zijn 75ste verjaardag en Georginio Wijnaldum was speciaal voor dat feestje naar Nederland gekomen.

De verjaardag van Van Hanegem werd donderdagavond gevierd met een groot feest in de Rotterdamse concertzaal De Doelen, een initiatief van het Algemeen Dagblad . Wijnaldum kwam speciaal voor de oud-voetballer vanuit Liverpool overgevlogen om erbij te zijn; een verrassing voor de Kromme . De Oranje-international onthulde waarom Van Hanegem zo belangrijk voor hem was én is in zijn loopbaan.



Het was namelijk Van Hanegem die Wijnaldum in 2012 door een moeilijke periode in zijn loopbaan loodste. De middenvelder was bij PSV onder trainer Dick Advocaat het plezier kwijtgeraakt. "Ik kreeg toen veel kritiek", blikte Wijnaldum terug, opgetekend door het dagblad. "Maar geen opbouwende. Willem schreef een column over mij die me raakte." Dat was een belangrijk moment in de loopbaan van de middenvelder.



"Willem is in een heel belangrijke periode in mijn carrière voor me gaan staan en heeft opbouwende kritiek gegeven, waar ik iets mee kon. Daarna is het beter gegaan. Sindsdien hebben we contact gehouden." De Feyenoord-legende schreef de column omdat hij Wijnaldum 'met zijn ziel onder zijn arm over het veld zag lopen". De twee kenden elkaar toen nog niet persoonlijk. "Dat is toch verschrikkelijk om te zien?"



Wijnaldum en Van Hanegem raakten vervolgens aan de praat en na een gesprek van drie uur was de vriendschap een feit. Laatstgenoemde is blij dat de middenvelder het Nederlands elftal heeft gehaald. "En hij doet het geweldig."