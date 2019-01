Wijnaldum predikt rust na eerste nederlaag voor 'ongelukkig' Liverpool

De middenvelder roept zijn medespelers op om de koppies niet te laten hangen nu de ploeg het met 2-1 aflegde tegen titelconcurrent Manchester City.

Georginio Wijnaldum stelt dan ook Liverpool vertrouwen in eigen kunnen moet blijven houden ondanks de eerste nederlaag van het seizoen. Regerend kampioen Manchester City is nu tot op vier punten genaderd en Liverpool liet na om een voorschot op de titel te nemen. Die won de ploeg al niet meer sinds 1990 en een beslissende treffer van Leroy Sané in de 72e minuut zorgt voor hernieuwde spanning in Engeland.

Wijnaldum maakt zich echter geen zorgen om het einde van de reeks van twintig competitiewedstrijden zonder nederlagen. "Ik denk dat we genoeg hebben gedaan om een punt te verdienen en we hadden zelfs kunnen winnen", stelt de Oranje-international tegenove Liverpoolfc.com. "We moeten nu vol vertrouwen blijven en het volgende duel proberen te winnen."

"Zij hebben goed verdedigd en wij raakten de paal. Zij lieten ook twee of drie kansen onbenut, dus het had beide kanten opgekunt. Uiteindelijk hadden we pech en wonnen zij het duel", relativeert Wijnaldum. "We wisten van tevoren dat het een lastige wedstrijd zou worden en dat we alles moesten geven voor een resultaat. We hebben dit seizoen al een paar keer geluk gehad en vandaag hadden we pech met onze mogelijkheden. Dat is voetbal." Keuze van de redactie Advocaat in trainingspak - Wie is Lisandro Magallán en hoe kan Ajax spelen met hem in de ploeg?

"Özil's toekomst ligt bij Arsenal, einde discussie" - Zaakwaarnemer ontkent geruchten

Özil, Isco en tien spelers die een wintertransfer nodig hebben

Manchester City weert crisis af, maar tegen Liverpool moet het beter

Wijnaldum denkt niet dat zijn ploeg zich van de wijs laat brengen door deze tegenslag. "We proberen nooit naar de stand te kijken, of naar onze voorsprong. We kunnen alleen invloed uitoefenen op onze eigen prestaties en niet op de resultaten van anderen. Daarom richten we ons op onszelf: wedstrijden winnen, alles geven en dan zien we aan het einde wel waar we staan. Voor deze wedstrijd maakten we ons niet druk om de tussenstand en dat doen we nu dus ook niet."