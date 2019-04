Wijnaldum onbezorgd: "Ik ben niet bang voor mijn plekje"

Liverpool wist zondag met 0-2 te winnen op bezoek bij Cardiff City en Georginio Wijnaldum greep niet voor het eerst de hoofdrol bij zijn ploeg.

Met de openingstreffer was de Nederlandse middenvelder goud waard voor the Reds, die zo de koppositie weer hebben overgenomen van . "Lekker ja, hij zat er goed in", zo reageert Wijnaldum in gesprek met Ziggo Sportop zijn doelpunt in het Stadium.

Wijnaldum zat afgelopen weken op de reservebank in de wedstrijden tegen (2-0 zege) en (2-0 zege). "Ik ben niet bang voor mijn plekje. Ik heb vrijwel heel het seizoen gespeeld en had gewoon wat last van mijn rug en knie. Dat is nu weer goed. Vooral de mensen in Nederland maken daar weer iets van", zegt Wijnaldum. moest in Cardiff het nodige geduld betrachten, daar de openingstreffer pas in de tweede helft viel.



"Het is heel moeilijk om geduld op te brengen. Vooral als je de kansen niet afmaakt in de eerste helft. Ik vond dat we redelijk rustig bleven, maar het was wel een opluchting", vervolgt de middenvelder. Liverpool is momenteel weer koploper in de Premier League, al heeft titelconcurrent Manchester City nog een wedstrijd tegoed. "Het wordt wel weer tijd voor een kampioenschap, vooral van Liverpool. Als Liverpool moet je gedurende de jaren eigenlijk wel meerdere titels binnenhalen, vind ik."



Ploeggenoot Virgil van Dijk werd afgelopen week genomineerd voor de PFA Player of the Year-award, samen met Sergio Agüero, Raheem Sterling, Bernardo Silva (allen Manchester City), Eden Hazard (Chelsea) en Sadio Mané (Liverpool). "Ja, dat en het zou ook terecht zijn als hij 'm wint", stelt Wijnaldum over de nominatie van Van Dijk. "Het is mooi als je genomineerd wordt, maar als je naar zijn seizoen kijkt, is hij het meest constante van iedereen. Dus ik vind dat hij het ook wel verdient."