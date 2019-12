Wijnaldum mist halve finale van WK; vraagteken achter naam Van Dijk

Liverpool neemt het woensdag in de halve finales van het WK voor clubs op tegen het Mexicaanse Monterrey.

Het is echter nog maar de vraag of er sprake zal zijn van Nederlandse inbreng aan de kant van de Engelsen in het Qatarese Doha, aangezien Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk met fysieke ongemakken kampen.

Wijnaldum liep afgelopen weekend in de wedstrijd tegen een hamstringblessure op en heeft inmiddels aan Sky Sports laten weten dat de middenvelder niet van de partij zal zijn tegen Monterrey. De Oranje-international is wel meegereisd naar Qatar, waar hij verder werkt aan zijn herstel in de hoop dat hij een eventuele finale wel kan spelen.

Van Dijk ontbrak op zijn beurt maandag op de training en wat er precies aan de hand is met de verdediger blijft onduidelijk. De stopper werkte op individuele basis een speciaal programma af en achter zijn naam lijkt een vraagteken te staan voor de wedstrijd tegen Monterrey.

Lees beneden verder

Van Dijk en Wijnaldum krijgen overigens waarschijnlijk wel gezelschap van twee landgenoten, daar Ki-Jana Hoever en Sepp van den Berg na de League Cup-wedstrijd met 'Liverpool B' van dinsdagavond naar Qatar zullen vliegen.

Aan de kant van Monterrey zou met Vincent Janssen overigens ook een Nederlander aan de aftrap kunnen verschijnen. De spits kampt echter met een spierblessure, waardoor het maar zeer de vraag is of hij in actie kan komen.

De Mexicanen rekenden afgelopen zaterdag zonder Janssen met 3-2 af met het Al Sadd van trainer Xavi en plaatsten zich zodoende voor de halve finale van het WK.