Wijnaldum lyrisch over teamgenoot: "Hoe hij iedereen behandelt, is groots"

Liverpool staat momenteel bovenaan in de Premier League en maakt een goede kans om de landstitel te pakken.

Georginio Wijnaldum geniet van zijn teamgenoten bij the Reds en is vooral onder de indruk van de heersende mentaliteit bij de topclub. De Oranje-international ziet de 33-jarige James Milner als een zeer waardevolle kracht binnen de selectie.

"Het is niet alleen zijn kwaliteiten die hij dit seizoen heeft laten zien. Ook hoe hij iedereen behandelt, is groots", zegt de Nederlandse middenvelder in een interview met Premier League Productions . "Zelfs als hij niet traint of speelt, probeert hij de ploeg te helpen en is hij altijd scherp. Hij is een manager in de vorm van een speler."



"Het was ongelukkig dat hij geblesseerd raakte (in december, red.), maar zelfs toen kwam hij vlak voor de wedstrijden de kleedkamer in en sprak hij met de spelers. Om ons scherp te houden. Hij is altijd betrokken, ook als hij niet bij de wedstrijdselectie zit. Hij maakt nog altijd onderdeel uit van het team. Hij heeft een enorme impact in de reeks die wij nu neerzetten."



Milner heeft dit seizoen reeds in 26 wedstrijden zijn opwachting gemaakt voor Liverpool, waarbij hij op verschillende posities heeft gespeeld. Komende woensdag tegen Leicester City zal de Engelsman niet in actie komen. De veteraan ontving tijdens de 4-3 overwinning tegen Crystal Palace een rode kaart en is zodoende geschorst voor de confrontatie met the Foxes .