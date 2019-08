Wijnaldum lacht: "Klopp droeg een CR7-boxershort, iedereen lag dubbel"

Georginio Wijnaldum is blij dat Jürgen Klopp zijn manager is bij Liverpool. De middenvelder ziet in de Duitse oefenmeester de ideale coach.

Wijnaldum haalt tijdens zijn betoog een bijzonder voorval aan vlak voor de -finale van 2018, toen in Kiev met 3-1 verloor van .

Hij memoreert dat Klopp op het punt stond om de groep toe te spreken toen de Duitser zijn bovenkleding iets omhoog trok en zijn shirt in zijn onderbroek wilde stoppen. De spelers zagen dat de boxershort van Klopp van het merk van Cristiano Ronaldo was. "Hij opende de meeting met zijn shirt in zijn CR7-boxer", lacht Wijnaldum in gesprek met The Athletic .

"De hele kleedkamer lag dubbel van het lachen. Dat brak het ijs. Normaal gesproken is men in zulke situaties erg serieus en geconcentreerd. Maar hij was juist relaxed en maakte deze grap", aldus Wijnaldum, die sinds medio 2016 samenwerkt met Klopp. De middenvelder vertelt dat Klopp zorgt voor een goede sfeer bij de Engelse grootmacht.

"Hij heeft wel honderd van zulke grappen uitgehaald. Als je ziet dat je manager vol vertrouwen is en ook heel relaxed is, dan heeft dat een effect op de spelers", zegt de 55-voudig Oranje-international, die afgelopen seizoen met Liverpool wél de Champions League kon winnen.

"Hij is in dat soort dingen een vaderfiguur voor de spelers. Met zijn grappen en zijn lichaamstaal neemt hij de druk weg bij de spelers."